李家超未提通關時間 議員：盼有明確目標

李：當選後「好積極」與內地商討

有份詢問通關時間表的旅遊界姚柏良接受本報查詢時說，業界及社會盼望有實質、「明確少許」的目標爭取通關及與海外接軌。他期望李家超上任後可一如他所說、以結果為導向，盡快提出通關條件及實質計劃，好讓社會知道及達到「動態清零」。同樣要求交代時間表的自由黨李鎮強說，明白李家超未上任，所以未必講到時間表，他希望李在政綱或上任後就通關具體目標有表述。

李家超昨與立法會議員網上會面期間，先後被問及行政立法關係、組班、地區、房屋等多個議題，不過未提出具體政策承諾（見表）。房屋問題方面，李家超說思考能否以新思維處理，但承認房屋問題累積20多年，需務實處理；談及社會團結問題，他說支持政府與否不是重點，而是要共同解決問題令社會最大得益。

內會主席李慧琼要求政府改變「數夠票」不理會議員發言的做法。社福界狄志遠批評官員對議會有很強的防禦心態，「議員有議員講，官員有官員做」。他無要求李家超即場回應民主政制，只說希望在政綱中交代。李家超則說理解議員對官員有看法，自己也曾由無經驗的副局長開始做起，明白要協助官員轉變態度。

朱國強：倘教局易帥盼由教育人員負責

葉劉：下任創科局長要真正懂科技

組班方面，教育界朱國強說如果教育局長換人，希望下屆可由前線及專業的教育人員負責。新民黨葉劉淑儀則說，下任創科局長要真正懂科技，並說可由內地聘請數據經濟方面的顧問。李家超說相信班底會有各方面專長、互補長短，相信愛國者治港原則下熱心者大有人在。

明報記者

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