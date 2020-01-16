大灣區GBA專題：疫下灣區 港人來與回……

灣區內地城市較香港疫情平緩，其間有港人因行業受疫情衝擊而停工，到灣區嘗試創業發展；亦有在內地工作了一陣子的港人，在封關中等待機會回港生活。

他們處在不同的人生軌道，在來去灣區之間面對疫情帶來的考驗，有人說「時代的一粒塵，落到每個人頭上就是一座山」，感嘆因疫情影響人生抉擇。亦有人說，只要想來，不論14天、35天，「他們還是過來了」。

明報記者 劉曉宇

本科在廣州暨南大學修讀食品質量與安全，蕭有龍畢業後回港當了一兩年上班族，由於「坐不住辦公室」而自行拜師學藝，轉投演藝工作。他平時在海洋公園、迪士尼等遊樂園表演，亦出演舞台劇、參與幕後製作。他說「喜歡和人互動、逗人開心」。2020年新冠疫情爆發後，海洋公園僅一年間就停擺了3次。因應港府就變種病毒Omicron收緊防疫，香港迪士尼樂園和海洋公園今年1月6日起再度暫停開放。遊樂園受疫情影響關閉，他的表演機會也大大減少。這時有龍的大學師弟兼好友Sasa找上他，邀請他回到廣州一起經營餐廳。

遊樂園停工 演員伙友北上開私房菜

令有龍下定決心的理由，有疫情帶來的影響，也有簡單的「喜歡和朋友一起做事情」。去年11月底，結束21天隔離的他來到廣州找上Sasa。Sasa畢業後選擇到東京修讀藍帶廚藝課程（Le Cordon Bleu），和同為大學校友的四哥在去年5月開辦這間名叫Ollie Kitchen的私廚餐廳，地點設於廣州中心城區的寫字樓，以預約形式待客。Sasa和四哥做廚房，有龍負責前台，3人各司其職，發揮所長。餐廳出品意、法、泰、韓式融合菜，3名主理人的出身亦帶有地域碰撞，分別來自香港、台灣和廣州。每道菜單價在百元之內，價格貼地水準不俗，開業半年已積攢不少人氣。

同一時間選擇離開的還有黎定國（Leon）。疫情前他在港經營餐飲業務，與友人合伙經營兩間餐廳，分別是位於觀塘的魔膳工房（MAGE Kitchen）及位於粉嶺的柏斯意大利餐廳（Pezzi Bistro），主打價位百元至三四百元不等的西餐。MAGE Kitchen在2019年結業，「那個位置經歷過的事比較多」；Pezzi Bistro亦在去年5月關門。「因為香港疫情管控太嚴重（2020年中至2021年初兩度禁止晚市堂食），我們的出品也不可能做外賣，那樣很多都會變味了，所以就沒有辦法再繼續下去。」後期Leon也嘗試做零售，但種種情况讓他覺得「頂不住了」。

港餐廳老闆 赴穗沉澱一年轉攻網購

Leon在廣州出生，9歲隨家人移居香港，現時父母亦在港。30年後獨自回來打拼，他沒有馬上開展事業，而是先花一年時間沉澱，觀察市場、整理資源，「去一些商會、展會交流，認識人脈，看看他們對那些產品有什麽看法」。Leon說初回廣州仍懷抱餐廳夢想，但因不熟悉內地法律法規及經營模式而擱置。不過他發現內地的網購十分成熟，「所以我就想，過來這邊可以用一些『輕資產』的概念，經營一個網店銷售產品」。

在此期間，Leon結識了一名長居西班牙的港籍華僑Lavi，對方也因疫情回到廣州，「我們兩個見面一拍即合，他有貨源，我有經驗」。二人合伙在去年底創立「嘗滙」，以線上形式銷售火腿、紅酒等西班牙進口食材。內地進口西班牙紅酒的關稅較澳洲、法國低，Leon認為具競爭力。此時他對內地的經營模式已有一定熟悉，連描述事業規劃都用上網絡熱詞，「透過網購平台打造我個人的『IP』（intellectual property，指形象、符號），把產品銷售出去」。為打造個人「IP」，他定期舉辦線下活動，譬如品酒會；亦在內地社交平台小紅書、抖音分享品酒、料理影片，「教大家如何把我們的一些食材用很簡單的方式做得很美味」。

有龍也曾隨劇團來到內地巡演，但都只是短暫停留。雖曾在廣州讀書，沒有內地工作經驗的他初時仍懵懵懂懂，「不知道需要哪些手續、要怎麼辦，只好問朋友」。疫下內地使用健康碼，「剛過來去哪裏都要刷碼，這點也不是太習慣」。開始時他出門總是帶着錢包，有齊各種證件；隨着逐漸融入這裏的生活，終於習慣「現在什麼都是一部手機，有電就好」。

創業成本低空間大 需人脈財稅複雜

離開內地的時間太長，Leon亦發現兩地有諸多不同。「香港更開放，但也很單一；在內地不一樣，你說它不開放，但是很多種選擇給你，你也可以很自由地發揮出來，所以我覺得創意的空間其實也不比香港差。」他又比較兩地餐飲行業創業區別，「廣州較香港成本低很多，很容易就可以自己一個創業。在香港開間餐廳要上百萬投資，起碼可能要兩三個人合伙才能成事，同樣的規模在內地是大概三四十萬」。他也指出，內地更需要人脈，以及要鑽研比較複雜的財稅問題，「這一點在香港就很簡單」。Leon今年的目標是通過網店了解自己的客戶群體，「在哪個地方需求比較多，我就到哪裏開一個體驗店，線上線下結合，擴大經營範圍」。他還透露，就目前數據看來，對西班牙生火腿接受度最高的灣區城市是佛山順德。

聽聞他的經歷，Leon不少友人亦動了來灣區發展的念頭。「有從澳洲、馬來西亞回來的，也有香港的一些朋友。他們都不缺資源，但是可能香港的市場空間太小，不知道產品怎麼賣出去或者怎麼去發展。」問及會否有人想來但因疫情延滯，他表示封關確實影響兩地人員往來，但覺得「想來的人還是會來」，「不用說隔離14天，我有個朋友剛剛在上海那邊隔離，（上海疫情）現在要（隔離）35天，還是回來了」。Leon做進口食品生意的同時也成立文化公司，順應潮流承接政府推廣灣區活動，希望吸引更多年輕人過來。他笑言已習慣灣區節奏，「到哪裏都是加個微信，香港沒有這種文化，最多就是留個電話號碼。現在才學會主動跟人家加微信，我掃你、你掃我」。

掙不多但存到錢 「忙碌並快樂着」

轉換軌道後的生活亦令有龍「忙碌並快樂着」，他說現時的收入不及疫情前在香港做表演掙得多，而且每天幾乎都在餐廳待足12小時，「從上午11點到晚上11點」，但還是較喜歡現時的生活，「因為我喜歡對着人，做了餐飲之後感覺跟大家溝通更多了，也可以在客人身上了解到他們的狀况」，更開玩笑地說「對，就是可以蒐集情報」。對於掙錢，他也有自己一套理念，「在這裏掙得不是很多，但是我還能存到錢；在香港我掙的多，但我花的錢也是很多，所以我的錢現在還是挺夠用」。

Leon和有龍都提到，若在內地沒有家人朋友，一個香港人過來是從零開始，「其實會很迷惘」。Leon說，「不是每個港澳青年都是博士畢業、碩士生，創新技術、高科技那些，其實不是很多人可以接觸。很多都是像我一樣的普通人，是從基層做服務行業慢慢打拼起來的。如果沒有很大的決心或者很有衝勁，可能就很難成事。」每當有朋友問他北上創業的準備，他都建議對方先預一年的開銷和時間。「我會問他你有多少存款，這個很重要，因為可能過來不會馬上把你的事業創立起來，起碼要預備一年沒有收入的情况下，也可以生存下來，這個時長我覺得會比較好一點。」Leon解釋這不是一個高門檻，只是教大家未雨綢繆、打牢根基，「如果選擇一個比較低成本的區域生活，在這邊一年不做事情，也花不了太多錢」。

擬回港工作 上班族因封關未成事

內地灣區迎接着躍躍欲試的創業者，也有上班族在封關中等待回港。2019年夏天到廣州工作的May，體驗過灣區工作後，覺得自己更習慣香港平等規範的職場環境，但礙於手頭工作無法馬上結束，家人亦居於內地，在港沒有合適住所，唯有一邊繼續上班一邊等待着回港機會。然而，疫情和封關為搵工見工帶來諸多不便，May遠程和幾間公司了解過情况，最後似乎都卡在回港那一步，「就算回香港搵到合適職位，都要再來廣州結束這邊的工作，準備一些回港的事，但一來一回就是最少14天，公司請不到這麼多假」。去年下半年香港疫情平緩，兩地籌謀分階段通關，May本打算規劃着通關之後回港，沒想到未等來通關，香港在今年1月起再度爆疫，令其回港搵工的大計再度拖延。她感嘆「時代的一粒塵，落在個人頭上就是一座山，我就是那個被疫情影響了人生抉擇的人」。

內地就業亦嚴峻 工聯會籲留意

港人來去灣區的人生抉擇，因疫情而多了一層考量。香港工聯會內地諮詢服務中心副總主任兼廣州中心主任邵建波表示，近期陸續接獲想北上發展的港人諮詢，「包括一些年輕人，特別是剛剛出來社會、從事服務行業的，因為見到香港這兩年整體環境處於一個比較萎縮的狀態……不是個個都想做老闆，但可能會想到內地找一份合適的工會不會好一些」。他說現時內地的就業環境也比較嚴峻，會提醒對方留意內地勞務市場，可以上網查詢就業信息，「不見得內地就一定比香港好很多。總體上內地的防疫措施做得比較好，但說香港的就業環境差，兩邊似乎現在都不是那麼理想」。邵建波表示，總體來說，長遠看內地的發展前景會廣闊過香港，內地現在也歡迎香港年輕人到灣區就業，有很多優待措施；但短期內兩邊都有疫情，「我會和他們說現在要返來內地都比較難，不是那麼容易申請到（隔離）名額。如果說真的正常通關了，回來親自走走了解一下、接觸一下，肯定比網上打個電話查詢、遞求職信去公司的效果是完全不同的，我要用人都要見一下你」。