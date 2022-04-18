疫下圖書館停開 電子書閱讀量飈逾2倍

康文署稱，圖書館電子書網上閱讀及下載次數近年節節上升，由2017和2018年的約41萬次及61萬次，增至2019年的96萬次；踏入疫情肆虐的2020和2021年，更急增至約340萬及323萬次，較2019年分別多約2.5倍及2.4倍。電子圖書館藏量過去3年每年增加約4萬冊，平穩上升，至去年有近42萬冊。

康署研智慧圖書館 擬購新式還書箱

書籍方面，過去兩年疫下圖書館數度關閉，前年和去年圖書借閱約2307萬及2824萬次，較2019年的4347萬次分別大減47%及35%。

圖書館1月7日起因社交距離措施暫停開放，位於西灣河、尖沙嘴和大圍的3個自助圖書站維持借還及領取預約圖書等服務，至2月底，圖書站共處理約9500項預約圖書，而已領取預約圖書數目則約2700，較圖書館開放期間分別平均上升約3.3倍及50%。

對於未來會否增設自助圖書站，康文署稱，須配合正在開發的智慧圖書館系統，適時購買新一代無線射頻識別技術的還書箱及多功能服務機，取代現有的圖書機。