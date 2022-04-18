圖書館繳版稅未落實 先導計劃每本50元

林鄭政綱稱研究授借權 未有建議出爐

讀者借書閱讀後未必會再買書，變相令銷量減少，為彌補出版社損失，至2017年共有57個國家或地區設有「公共授借權」法例，按圖書館版權作品借出次數或採購總數，向版權持有人繳費。林鄭月娥2017年政綱提出研究在公共圖書館推行授借權，但本屆政府任期將滿，仍未有建議出爐。

對於引入圖書館授借權進度，康文署回覆稱，署方2020年第二季開展3年期「推廣本地出版書籍及閱讀文化先導計劃」，斥資3000萬元為已納入圖書館館藏的本地出版書籍設立電子書目資料庫，至去年底計劃納入7.8萬項書目資料，向計劃執行機構香港書刊版權授權協會支付約2540萬元，再分發出版社和作者，款項兩者對分。推廣計劃網站顯示，2020年借出量最高的2萬本書目分配金額為每本190元，其餘為50元。康文署稱，已納入公共圖書館館藏的本地出版書籍均會納入電子書目資料庫內，提供書籍封面、目錄和作者等資料，但不包括電子書。

高借閱量書籍獲190元 業界指金額低

對比計劃年均投放1000萬元，香港授予公共圖書館借閱權聯盟2014年時曾估算設立授借權每年涉公帑約3000萬元；團體在2016年以2015年的圖書館借閱量下限計算，得出金額為不足2000萬元。

本身是香港流行圖書出版協會會長的借閱權聯盟召集人李偉榮表示，過去未有為授借權立法的條件，故政府與業界選擇另一模式，在立法前協助出版界，做法雖與外地授借權制度不同，仍屬進步方案，業界有得益，而先導計劃現時運作暢順，亦有定期檢討。

公共圖書館諮詢委員會委員洪錦鉉表示，書籍借閱量下跌，電子書是未來趨勢，相信政府希望投放更多資源在電子平台，認為重點是鼓勵作者創作，作者亦應轉型。

出版社負責人楊子俊表示，政府未有實行授借權，授借權費應按借閱量計算，才能鼓勵優質出版和創作。推廣計劃下，受歡迎書籍和劣質圖書得益相當，更易偏向每年可出版逾千本書的大型出版社，因小型出版社每年出版不足10本書，加上金額偏低，得益極小。他又認為圖書館設政治審查，民間受歡迎的政治書籍不會被納入館藏，亦不會受益於推廣計劃。

明報記者 曾偉龍