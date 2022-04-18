羅致光談二元乘車：長者最有獲得感福利

羅致光自言，首次享用長者乘車優惠時，僅用1.9元便從堅尼地城乘車到天水圍，「很有獲得感」。以寬鬆的預算計算，他說每名60至64歲的香港人，平均每月資助了500多元，「打個八折」則有400多元，認為這是對未能申領長者生活津貼及醫療券的長者最明顯的福利，金額屬多或少則見仁見智。

羅又稱，不少人擔心降低合資格年齡會否增加政府財政負擔，但長遠而言本港60至64歲的人口不升反跌，60至64歲人士享用優惠所引伸的財政負擔會日漸減少。他又預計60至64歲者享用該優惠將佔計劃近三分之二，估算建基考慮到他們的社交生活較活躍，加上其中約47%有工作，故假設這群組每天乘搭公共交通次數約是65歲或以上者的2至3倍。

政府在2022至23年度預算中，二元優惠計劃涉及60.4億元。羅稱當局制訂該優惠預算時，只可作出較寬鬆的估算，以免實際數字偏高，要到立法會財務委員會申領額外撥款，故「差不多可以肯定」今年的二元優惠計劃不會超出預算。