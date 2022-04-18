指移英港人非移民 梁振英：未聞還港護照

「港人治港出問題 非一國兩制」

梁振英昨接受商台節目《政好星期天》訪問時表示，本港回歸25年，一國兩制成功落實，但「港人治港、高度自治」出問題，「立法會議員要求美國制裁香港，港人治港出了問題，唔係一國兩制出了問題」，中央出手是負責任的反應。梁認為香港有能力自己管治，又認為只要準確落實基本法，「不止50年不變，超過50年亦不需要變」。

被問本港過去幾年經歷社會動盪及疫情，不少港人移居外地，梁振英指現在所謂移民的人，「包括拿BNO護照去英國的人，其實唔係移民，係移居、搬屋。我未聽過呢啲所謂移民嘅人，將佢哋嘅特區護照，將香港永久居民身分證交回特區政府，所以佢哋係唔想放棄香港身分，說明佢哋希望留返香港呢條後路」。

他認為未來要加強《基本法》教育，香港有能力自治，「香港只要將政治問題處理好，發展空間係好大」，亦要讓誤解或理解不充分的人知道香港民主是什麼一回事，相信知道後會回心轉意回來。

梁又稱，疫情總有天過去，政府除了抗疫亦要思考疫後重建，重點是融入國家發展大局，又稱現時有很多香港的經濟合作伙伴已取消隔離措施，認為香港的商會、專業團體、貿發局、旅發局和政府有關部門，「應該聽日執隻篋飛」，向外界推廣香港。