協會助失聰父母充權 助孩童說出「我是CODA」

陳佳儀認為，管教子女無論對健聽或聾人父母都不易，但部分聾人父母誤以為管教困難源於失聰，將責任交予社工，甚至向社工提出如子女頑皮便可體罰的錯誤觀念，「我們empower（充權）他們」，教導親子知識，即使無法聽見也可陪子女做功課，亦要賞罰分明，例如規定做完功課才能玩遊戲機，另一方面教授他們年輕人的流行文化，成效顯著，父母情緒改善，家庭關係便會好。

陳佳儀說，聾人父母或因自卑和怕被歧視，否定自我，這種價值觀會影響子女，所以也要確立CODA的身分價值，讓他們從小明白手語亦是一種語言，只是較少人使用，而外國亦有研究指通曉口語和手語的兒童較聰明、較具同理心和敏感。她說，經過協會的努力，CODA社群亦起變化，由過去傾向隱藏自己，現時有小朋友更會主動向別人介紹「我是CODA」，有正面身分認同。

指港聾人政策落後 手語翻譯不足

不過陳亦補充，本港聾人政策較外國落後，未有設立歧視法例要求醫院、警察和社工機構必須設手語翻譯員，變相由CODA擔當；外國亦有很多翻譯員由CODA擔任，目前香港有50多名手語翻譯，惟當中活躍僅10多人，且質素參差，但已有進步。

同為CODA、已為人母的鍾凱瑩認同父母教育重要，稱自己父親因以為健聽人士才懂得管教，將她送往兒童之家，讓她在健聽環境成長，也曾建議補習老師體罰她，錯誤地表達關愛。她又說，過去也不願意提及CODA身分，後來才學到自我肯定，若當時有協會幫助，「可以走少一些冤枉路」。