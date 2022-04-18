啟德抗疫 東華師生：儀器缺乏靠護理技巧

啟德暫託中心約1200個牀位，三分之一由東華三院及東華學院負責。後者早前招募師生及校友到啟德協助抗疫，600人響應報名，最終揀選20多名教員及約180名學生，首批人員上月底已到中心工作，當中包括東華學院護理學高級文憑二年級生張福豪。

張福豪說，家人曾擔心他赴前線接觸確診者，但認為自己畢業後工作，「都可能遇到需要感染控制的病人，難道我到時臨陣退縮？」中心原址非醫療設施，張說工作時考驗應變能力，舉例稱為病人插尿喉前原需用儀器檢查膀胱容量，但暫託中心欠相關儀器，唯有了解病人喝水及排泄情况、按壓腹部檢查後，再決定需否插喉。

有長者以為遭拋棄 一度不願進食

同於暫託中心工作的護理學（榮譽）健康科學學士五年級生葉碧蔚說，曾遇一名入住中心的婆婆哭泣且不願進食，問候對方後知道婆婆以為遭家人拋棄。葉說不少長者久久未見家人而感寂寞，當時向婆婆解釋在接受治療，又助她打電話聯絡家人。她說婆婆心情及後轉佳，亦願吃飯。

內地護理員亦在暫託中心照顧患者，負責協助長者進食、換尿片、口腔及足部護理等。東華學院護理學院臨牀講師彭正文說，內地護理員均通過訓練及評核，他們未必有護理經驗，但願意發問，工作時遇到不懂處理情况會請教護理學師生，免傷害病人。彭又說，內地護理員能說廣東話，雖然部分用詞有別港人，但不影響溝通。

（新冠疫情）