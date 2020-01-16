增747陽性 楊潤雄：研安排接種率低學校打針

昨日新增446宗核酸檢測陽性個案及301宗快速測試陽性的呈報個案，總數連續第三日少於4位數，張竹君稱，預計人流增加後疫情會有輕微反彈，但沒有硬指標說明反彈後如何處理。復課在即，前日醫管局及教育局等已就可能發生情况演練，醫管局總行政經理李立業稱，醫管局兒科中央統籌委員會已開會，預備醫院接收較多兒科病人，並會考慮不同方案，在社區治療設施支援不同家庭單位的入院需要。

小學生最快明日起可回校上課，楊潤雄昨在無綫電視節目《講清講楚》表示，明日恢復面授的學校不多，大部分小學下周一（25日）才恢復半日面授，而當局要求學生回校前先做快測，他說，會預備表格讓家長填寫快測結果，認為家長想子女在安全環境學習，信任家長如實呈報。

楊潤雄：倘接種率增 可先准小學全日面授

楊潤雄昨在now新聞節目《大鳴大放》表示，正了解全港學校接種疫苗情况，將集中協助接種率較低的學校安排打針。按現時安排，若中學整體或個別級別接種率達九成可恢復全日面授課，被問到會否適用於幼稚園及小學，楊稱，現時3至11歲接種率不高，第一針接種率僅64.1％，不排除若接種率增、整體疫情有更大改善，可先准許小學恢復全日面授。

中學文憑試本周五（22日）開考，楊稱，截至上周五晚，共有5名考生入住竹篙灣檢疫中心，相信部分人開考前會離開，已設20條熱線供考試當日快測陽性考生安排到竹篙灣應考，初步有60至70名監考員可在場當值。

李立業：會為康復長者安排專科門診

港大內科學系臨牀教授孔繁毅曾建議為出現「長新冠」的康復者提供跨部門治療，李立業回應稱，會為康復長者安排專科門診，有需要會轉介至專職醫療或傳染病專科等跟進，另收到15宗兒童多系統發炎綜合症報告，相信是染疫誘發免疫系統所致，通常在康復後2至6周發病，嚴重者須住深切治療部，現仍在掌握患者情况，呼籲家長攜同子女接種疫苗。

（新冠疫情）