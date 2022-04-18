指八成遺體變壞因不夠冷 殯儀社企籲加強殮房冷藏

【明報專訊】第五波疫情下遺屬為家人辦後事面對種種困難，殮房空間一度不足，殯葬程序滯後，甚至出殯時家人遺體已腐爛發霉。殯儀服務社企「一切從簡」創辦人伍桂麟認為，若未能與家人好好道別，家人可能會自責，「處理好遺體不止是公共衛生問題，亦會影響死者家屬情緒」，認為責任在於政府。面對第六波疫情或來臨，他認為政府除了應加強殮房冷藏系統，使遺體可保存更久，亦應尋覓更多大型場地興建冷凍貨櫃或火化設施。
本身是英國註冊遺體防腐師的伍桂麟指出，八成遺體變壞是因為殮房不夠冷，兩成是因為環境清潔及消毒得不好，僅1%與死者所患疾病有關，例如糖尿病等。
防腐師：烈日下凍櫃或升至10度
面對殮房空間不敷應用，衛生署3月1日起在富山公眾殮房旁加設61個冷凍櫃暫時安放遺體，署方稱冷凍櫃保持於攝氏4度以保存遺體。不過，伍桂麟相信，冷凍櫃在烈日當空下可能會升至攝氏8至10度，而且部分遺體疊放，亦影響冷藏，建議冷凍櫃增加層架擺放遺體，及每個冷凍櫃增加一組冷凍機頭。他又建議政府尋覓合適大型地點興建冷凍貨櫃或火化設施，例如正閒置的葵涌公園，當下一波疫情來臨，亦有設施應付可能急增的死亡人數。
衛生署稱，現時公眾殮房每天可辨認遺體數目增至每日約100宗，衛生署法醫服務工作的醫生由2月底17人增至4月初逾30人，以協助加快處理個案。伍桂麟說，若人手面對樽頸，會見法醫、認屍等程序未必能加快很多，政府應設法加強殮房冷藏系統，使遺體可保存更久，即使家人要等較長時間，死者遺容亦不至於太受影響，「要尊重先人，也為家人帶來安慰」。