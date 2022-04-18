非新冠死者停殮房逾月 遺體發霉 家人質疑處理不當 衛署：殮房冷藏僅為短期存放

明報記者 陳柔雅

今年3月2日正值爆疫高峰，黃先生的101歲外婆住安老院，並無染疫，但因不適召救護車，送院途中離世，當晚他與家人趕到醫院見外婆最後一面。事隔兩周，3月17日黃先生的母親與胞妹到九龍公眾殮房會見法醫及辦理認屍手續，外婆僅少許腫脹，但外貌完好。同日家人會見殯儀館師傅，當時未有火葬紙，師傅稱「香爐比較爆」料4月才可出殯，當時家人亦考慮了「夾老人家相冲日子」。

遺容墨綠 職員助抹走霉菌

上周一（11日）外婆出殯，黃先生與家人再確認遺體身分時，職員着他們要有心理準備。黃說，當時看到外婆手臉「發了霉」並呈墨綠色，家人大感錯愕，母親見狀後非常激動，「已經認不到外婆，最後只能靠衣服認出她」，有職員嘗試抹走外婆臉上霉菌，但無法恢復容貌。

「送別親人的最後一程，但親人遺體發了霉，對家人都很難受」，黃先生質疑是否九龍公眾殮房冷藏系統出問題，又稱其父兩年前離世到火葬相隔一個月，遺體也沒發霉。他認為事件關乎對先人的尊重及尊嚴，相信非個別事件，擬去信申訴專員公署反映，不希望其他家屬再經歷同一情况。

衛署稱一直嚴控4至6度

衛生署回覆，公眾殮房3月10日接收上述遺體後，3月17日已安排家屬辨認遺體，死因裁判官翌日發出火葬證明書；轄下3間公眾殮房及九龍公眾殮房冷藏室一直有嚴格溫度控制、即標準溫度攝氏4至6度，九龍公眾殮房冷藏室於3月10日至4月11日一直運作正常。

該署解釋，人體於死亡後出現屍身腐化是無可避免的自然現象，各種因素會影響遺體送抵殮房時及其後的腐化程度，公眾殮房遺體冷藏室只是為短期存放遺體而設，只能短期內減慢而不能防止遺體進一步腐化；長期存放遺體於公眾殮房，無可避免會導致死者容貌和外觀進一步變化，故鼓勵家屬盡快領回遺體辦理後事。

防腐師：最適宜存放2至3度

香港殯儀業商會理事長郭凱邦表示，近期部分遺體出殯時已發霉或無法辨認容貌，有些因發霉未能化妝，情况不理想，並呼籲家人盡快領回遺體安排後事。

英國註冊遺體防腐師、殯儀服務社企「一切從簡」創辦人伍桂麟表示，遺體存放在公眾殮房兩周後會開始變化，公眾殮房冷藏系統亦較醫院殮房遜色，而最合適冷藏遺體是攝氏2至3度，有些遺體在此溫度存放一個月亦僅少許變化。他說，政府雖已增派人手並加快喪事流程，但在法醫人手等方面仍面對樽頸，政府應加強殮房冷藏系統，令遺體可保存更久。

翻查本報3月13日報道，食環署網上預訂火葬系統當日起計15日內，鑽石山、哥連臣角及和合石火葬場分別有34、332及281個時段可選擇。

（新冠疫情）

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