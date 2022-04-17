蓄洪池AI控制排水 保流量護翠屏河生態 挖遊樂場興建 料2028完工

明報記者 馬耀森

為應對氣候變化及城市發展，渠務署正規劃在6個地點興建地下蓄洪池，合共儲存約18萬立方米雨水，相等於72個標準泳池（見另稿）。當中秀雅道遊樂場及尖東百周年紀念花園兩項工程有可能率先上馬。渠務署表示，政府會於2022/23年度就該兩項目向立法會申請撥款，並於該年度內開展工程。另外，仍在規劃或設計階段的蓄洪池分別位於石硤尾公園、觀塘碼頭廣場、海濱道公園，以及大坑東遊樂場延伸部分。

翠屏道黑雨水浸 憂氣候變化會加劇

秀茂坪秀雅道遊樂場擬興建的地下蓄洪池最多可蓄水6.4萬立方米，僅次於大坑東蓄洪池的10萬立方米，較跑馬地蓄洪池的6萬立方米稍多。渠務署高級工程師溫南豐接受訪問時表示，2020年6月6日及9月30日，天文台發出黑色暴雨警告信號期間，觀塘翠屏道發生水浸，翠屏河水位上漲並溢出兩旁馬路，若加上氣候變化的影響，水浸情况會加劇。為加強該區排洪能力，渠務署擬於鄰近的秀雅道遊樂場地底興建蓄洪池。

AI連結天文台預報 蒐集數據

溫南豐說，與秀雅道蓄洪池相連的集水區面積約80公頃，工程計劃保護範圍約56公頃，覆蓋約75萬人口。該蓄洪池除了在暴雨期間儲起部分雨水，紓緩區內水浸壓力，該蓄洪池亦配備智能系統，連結天文台的天氣預報資料控制系統，透過蒐集實時數據、監察及控制蓄洪池的排水量。智能系統會蓄起部分雨水，並適度排進日後完成活化的翠屏河，令翠屏河在潮退時也能維持一定流量，河道生態得以維持。

資料顯示，翠屏河活化工程已於2020年7月展開，預計於2024年完成，直至秀雅道蓄洪池預計到2028年完成後，才會發揮供水作用。現時區內的安秀道地下蓄洪池已於2018年啟用，但容量只有1.8萬立方米，只及秀雅道蓄洪池容量約三成。

現有秀雅道遊樂場有一個七人足球場、觀眾看台及兒童遊樂場等設施。溫南豐說，蓄洪池會以開挖方式興建，完成後會在蓄洪池上蓋重置足球場等設施，當中較大改動是現有看台會被有蓋坐位取代，可容納數十人，相信可滿足該區居民需求，另外場內亦會興建一幢兩至三層高的多用途建築物，重置康文署的辦公室、洗手間及更衣室等。

挖掘完成後 上蓋重置遊樂場

對於整個項目施工期長達5年，溫南豐說該項工程以明挖方式興建，較分階段施工更有效率。他說挖掘工程完成後，會重置上蓋的遊樂場設施，其間同步為蓄洪池測試機電設施，到蓄洪池啟用之時，遊樂場亦可重開。他說施工期間，區內居民可轉到與遊樂場一街之隔的足球場及籃球場打波。

（城市保育）