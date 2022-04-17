稱國家安全首要政治安全 鄭若驊：法例非只看國安法

鄭若驊在港台節目《國安法事件簿》上，被問及執行港區國安法過程有否產生新的法律原則，她根據已審理的案件談及其中4個。她說有人質疑不屬於國安法，但又涉及危害國安的法律，例如刑事罪行條例第9條和第10條的煽動行為，她說法院已確認是屬於危害國安罪行。

稱刑事例煽動屬國安罪行

至於保釋方面，鄭若驊提出最主要的案例是終審庭對壹傳媒創辦人黎智英的保釋條文。她指根據港區國安法第43條，危害國安行為並非單指國安法提出4類罪行。除非法庭認為有充足理由，相信涉案者不會繼續實施危害國安的行為，否則不可保釋。她表示有人覺得應先讓涉案者保釋，但她認為要考慮整個國安概念，即是防範、制止和懲治危害國安的行為。

指審訊設陪審團非絕對權利

換3法官審同達至公平

鄭若驊提及港區國安法第46條列明，當公平審訊的程序受影響，案件可不用陪審團。她說設陪審團並非絕對權利，亦非唯一達至公平審訊的程序，雖然不用陪審團，但會換成由3名法官審理，仍能達至公平審訊的目的。另外，她說港區國安法第4條列明，處理有關國安法條文解釋，應配合部分國際公約適用於香港的條文。她說法院已確認定立港區國安法時，人大常委已對人權權益和相關法治原則作恰當平衡。

她認為全國人大前年表決通過「528決定」，構建整體維護國家安全的制度。港區國安法實施體現「一國兩制」，中央把偵查、檢控和審訊交由香港負責，相反其他地方有關國安的事，必定由中央政府去做。她說一定要穩守住「一國」，「兩制」才會繁榮，「本固才能枝榮」。

（港區國安法）