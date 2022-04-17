李再提或因系統問題 公僕總體力量打折扣

稱4公僕團體認同「我和我們」

李家超昨早先後與多個界別的選委見面，其中新界社團聯會副理事長李世榮稱，疫情期間公務員未能發揮全面力量，希望李家超若當選，可改革公務員團隊。李家超昨傍晚見記者時稱，在一次網上會議中，4個公務員團體均認同他提出「我和我們」的理念，相信公務員會支持，又認為有新力量推動公務員繼續做其他工作，對所有人都是理想的。李家超上周三（13日）在網上與勞工界選委見面，亦提及會研究有否「系統性的事要改善」以提升公務員制度效益，又說會檢視有否程序或制度上阻礙，導致公務員能力未充分發揮。

被問到公務員內部程序有否需要改善，香港高級公務員協會主席李方冲說，早前與李會面後，對方提及部門間應多溝通、統整，程序上可同步或以同一系統處理一件事，他認為李家超想公務員「行快啲」，同時市民能了解公務員的工作限制。本報分別向行政長官辦公室及公務員事務局查詢現屆政府對李家超看法的回應等，至截稿前未獲回覆。

民建聯副主席陳學鋒稱，現時包括升遷和薪俸架構上均未有鼓勵公務員積極辦事，加上擔心被投訴，導致部分公務員因循守舊。他說各部門講求程序大於結果，墨守成規，原可行使酌情權處理的事「應使不使」。他舉例在設立臨時檢測站上，民政署、房署和衛生署互相推卸權責，導致拖延兩周。

劉兆佳：公務員局長角色須變

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，新一屆公務員事務局長角色必須變動，日後或毋須由公務員團隊中揀選官員代表，並取消重回團隊安排，否則相關官員或因代表公務員利益而未能「擔起改革大旗」。

另外，李家超前日稱傾向接納現屆政府提出的架構重組方案，他昨表明希望可在上任前完成架構重組，相信亦是現屆政府的計劃，認為對他若當選後的新政府班子組成幫忙很大。

政策創新與統籌辦事處回覆稱，現屆政府將連同立法會議員意見，在特首選舉後向候任特首提交重組建議，當候任特首決定最後重組方案後，現屆政府將全力支持，盡快向立法會提交建議及所需條例修訂。

推展地區力量擬納政綱

李家超稱會思考將如何推展地區力量的工作寫入政綱。他昨日在到訪科學園應用科技研究院後亦稱，科技創新是全面提升香港競爭力的必然重要元素，會研究如何將有關議題寫入政綱。

（特首選舉）