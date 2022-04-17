曾提名林鄭選委 三成半沒提名李 學者：沒提名不代表不支持 高票當選否還看政綱

人代吳亮星：未獲邀提名李

人代蔡素玉：不在港沒提名

今屆1454人選委會中，至少366人曾於2017年提名林鄭月娥參選。本報以此與李家超的提名名單比較，當中至少132人未提名李家超，主要來自漁農界和港區人大代表及政協，例如港區人代馬豪輝、陳振彬、黃友嘉，政協常委劉長樂、蔡冠深等都無提名李家超。港區人大代表吳亮星上屆提名林太參選，他說未獲李邀請提名，一般而言獲邀才會提名，對於未獲邀沒有失望。對於現時只有一人參選，他說會投票支持李家超，並期望稍後能與他討論政綱。另一港區人代蔡素玉表示因不在港，故未能提名李家超。

地產及建造界選委、新世界發展行政總裁鄭志剛早前表態支持李家超參選，稱李敢於擔當、善於作為等，惟李家超的提名名單未見鄭志剛。據了解，鄭因不在香港，未能簽署提名表格。

曾提名梁振英者 逾半沒提名李

另外，今屆選委中有至少112人曾於2012年提名梁振英參選，當中超過一半、至少60人無提名李家超，包括被視為「梁粉」的港區人大李君豪，他過去曾提名梁振英和林太；而在過去兩屆同有提名梁振英和林太的43名選委，其中工程界選委嚴建平表示由於早前比較忙碌，不提名李家超沒有特別意思，「我估李家超都夠晒票，不用特別走去（提名）」。對於今屆暫只有一人參選，嚴建平認為原則上有競爭較好，但憂慮在目前社會環境下，多人參選會導致社會撕裂。

盧兆興：八九成票當選才「達標」

同樣曾提名梁振英和林太的建測規園界當然選委、海濱事務委員會主席吳永順表示，未能趕及提名李家超，對方亦沒有邀請他，認為若對方更早宣布參選會較理想，又認為過去特首同由選委會選出，參選人數對特首認受性影響不大。

政治學者盧兆興稱，不排除有原支持林太的選委想先看李家超的政綱再決定，不代表他們不支持李。他稱按內地選舉的民主集中制，只有一個候選人亦要盡量爭取高票當選，從統戰角度要盡量爭取民心。他說前特首董建華及曾蔭權都曾以逾八成得票率當選，認為李家超目前最大挑戰是要取得八成至九成票，能否「達標」需視乎政綱。

明報記者

（特首選舉）

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