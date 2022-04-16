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2022年4月16日星期六
港聞二
陽性降至3位數 專家憂長假後反彈 許樹昌：倘輕微回升問題不大 張竹君籲多檢測
星研究：兩針科興重症風險高復必泰3倍許樹昌：3針才算完成接種 屆時兩款同有效
老弱「到戶接種」兩針科興 下周可登記
今起無特首抗疫記招 林鄭：1月以來不眠不休
增67死近半屬滯後 六旬院友死3周始公布
HKU SPACE護理師生支援暫託中心
長假首日 人潮復活 迪欣湖千人「放風」 出行商場打蛇餅
商場推額外優惠吸客 有市民消費券「夾單」花2萬
放寬日自助晚餐旺 有酒店10天訂座全滿
老酒樓師傅轉行舊客轉場 復業「收支平衡已好叻」
赴洪宴官員無一收告票 已辭職者除外 回應區嘉宏收告票否 林鄭：食環已完成調查懲處
啓德暫託中心中西合治 中醫倡病歷互通免藥物相冲
港患者多有痰濕 中醫料氣候因素
指未簽「合規書」 理大逐學生會 八大半數學生會不獲承認 學者：為消滅公民社會
警國安處至今拘182人 檢控114人
曾灶財觀塘無罩墨寶遭漆蓋 其餘多處未獲保護墨字褪色
劫銀行華僑逾居十年 另涉劫藥房
再4人串謀套現消費券被捕 涉款36萬
鶴嘴拍照墮海 男子送院不治
逃捕狂飈撞7車 七人車司機被捕
豆奶書本紙張 騙值400萬泰達幣
尊子漫畫
【Emily】網上國安教育 偕探員查黑客 一哥：網絡安全天下太平
【Emily】團體抗疫包雪中送炭 基層：安心感動
【Emily】「方艙俠」貼圖登場 「服務入住者需要」
【Emily】鄭泳舜孖運動員拍片 鼓勵「郁from home」
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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