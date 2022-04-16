劫銀行華僑逾居十年 另涉劫藥房

欠債數十萬 警檢玩具槍

鄰居指扮富豪騙妻積蓄

被捕男子73歲，為新加坡籍華僑。據居於疑犯樓下外籍男鄰居稱，與疑犯同住女子為英籍退休小學教師，兩人在尖沙嘴快餐店認識，疑犯自稱新加坡富豪，惟在深圳遺失護照及財物，又稱牽涉官司，須到法院透過視像通話與新加坡官員聯絡，每次3萬元，幾乎用盡女方積蓄。該鄰居又稱，疑犯早年亦曾拖欠另一女子金錢，認為他是騙子，但勸喻女友人不果。

另一村民張先生則稱，疑犯操廣東話及英語，平時會向人打招呼，走路較慢，不時見到他買菜後乘的士回家，自己估計他是有錢人。張先生稱，探員昨曾手持相信是在巴士拍攝的照片讓他認人，他指示探員到疑犯住所大概位置，其後再有便衣探員增援及逐戶拍門，最終拘捕疑犯。

前晚約11時，西九龍總區重案組探員在八鄉元崗村一間村屋拘捕涉案男子，並發現男子逾期居留超過10年，並涉及2020年7月手持打火機闖入旺角一間連鎖藥房企圖行劫。他涉嫌行劫及逾期居留被扣查，稍後將被落案起訴。據調查所得，疑犯與持有香港身分證的外籍太太居於村內，靠已退休妻子供養，但因生活開支等問題，欠下數十萬元債項，相信因欠債犯案。