曾灶財觀塘無罩墨寶遭漆蓋 其餘多處未獲保護墨字褪色

明報記者 梁敏琪

康文署去年拒設保護罩 稱惹蟲害

路政署去年3月在觀塘麗港公園對開橋墩做油漆翻新工程，意外發現曾灶財墨字，康文署當時稱加設保護罩會滋生蟲和霉菌。翌月墨字遭人以紅漆「打交叉」，路政署報警，惟至今再被完全覆蓋。路政署上周回覆本報查詢稱，沒安排在相關墨字及附近位置作其他油漆工程，承建商亦無在該處作油漆工程，署方已就破壞墨字一事通報康文署及警方跟進。警方表示上周五接獲相關部門轉介，稱觀塘繞道橋墩被人塗污，要求備案，案件暫列雜項。

據康文署回覆，未計本月初旺角鐵路橋底的發現，康文署共紀錄8處曾灶財墨字及3處疑似墨字（見表）。據本報觀察，未獲保護的墨字顏色變淡，只能辨認部分字句，近太子道東及太子道西交界4根燈柱情况最差，僅柱底可見「曾灶」、「富」等字。獲加保護罩的坪石邨黃石樓外燈柱，墨字明顯較清晰，可見「曾灶財國王」、「秀茂平」等字。

曾灶財好友：政府無明確政策保存

關注組寄望民間記錄推廣

曾灶財生前好友、藝評人劉健威認為，如當時已為觀塘墨字加保護設施，則不會先後遭破壞，質疑政府對其文化價值無認知，無明確政策保存，「迫於壓力先做少少」，「次次一有新發現就傳媒報道，然後先再睇，呢種循環好無謂」。他回憶，曾氏墨寶曾遍佈大街小巷，至離世之初約有18件，後雖偶有墨字重見天日，但整體數量減少，僅存作品殘破，倍感可惜，認為關鍵仍是政府要有決心保育。

關注城市景觀的「懷疑人生就去」成員林兆榮，月初率先發現旺角鐵路橋底墨字，並發佈在專頁上，引起市民討論。他對政府再做更多保護措施不感樂觀，寄望民間記錄、推廣，下而上地關注，「之前都好似有工人想油走，可能現場有人阻得住佢，又或者港鐵叫得住」，令更多市民意識到曾氏墨寶值得珍惜。