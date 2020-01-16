警國安處至今拘182人 檢控114人

昨日全民國家安全教育日，特首林鄭月娥於抗疫記者會被問到香港仍須防範的國安風險時表示，國安工作須深化，國家安全有16個領域，國土安全和政治安全在近兩三年得到堅實保障，但其他領域如食物安全、文化安全、網絡安全，仍須持續做，她說在餘下任期將繼續推動國家安全教育。她寄語下屆政府，一定要深化有關國家安全教育的工作，以確保能完全保障香港以至整個國家的國家安全。

林鄭：文化、網絡國安須持續做

鄧炳強同日在報章撰文，稱國安處至今拘捕182人涉嫌從事危害國家安全的行為，當中114人已被檢控，另有5間公司因涉嫌干犯危害國家安全罪行被檢控，被捕者包括壹傳媒創辦人黎智英等；又點名稱已解散的支聯會涉嫌干犯國家安全罪行，政府已控告支聯會及3名相關者煽動他人顛覆國家政權罪。

鄧：外部勢力會不停找機會

他接受鳳凰衛視訪問則說，2019年反修例運動孕育了本土恐怖主義，而基於國際地緣政治關係，他相信外部勢力會不停希望找機會利用香港，不止危害香港安全，也影響國家安全。他表示，當局不能停止蒐集情報，包括針對在港的特務活動，若有危害國家安全行為出現，則要嚴正執法。他又稱，國安法雖能應對當前最嚴重的挑戰，但部分23條針對的罪行，國安法仍未涵蓋，又說當局希望立法處理網絡安全問題。

公務員事務局長聶德權則表示，為確保新聘公務員對《基本法》及《港區國安法》有基本認識，局方正更新《基本法》測試的考核內容，包括把《港區國安法》納入考核範圍。

（港區國安法）