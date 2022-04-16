指未簽「合規書」 理大逐學生會 八大半數學生會不獲承認 學者：為消滅公民社會

八大學生會僅一半仍獲大學承認，當中僅城大及嶺大學生會今年有內閣出任。有中大學者認為，近年有聲音勸喻大學，令多校針對學生會作較統一行動，又認為失去學生會將影響公眾以至國際對大學觀感。有前理大學者稱當局要消滅公民社會，故大學學生會遭打壓。

7月須遷 前會長：走到歷史盡頭

理大昨回覆，按理大相關條例，校方要求所有以理大名義組成團體須簽署「合規確認書」，才可獲授權用理大名義運作，以保障理大聲譽及權益。校方稱曾要求學生會今年1月31日前簽回合規確認書，迄今無收到有關文件，決定即時終止學生會及相關組織續以理大名義運作的權利，學生會及屬會須於7月15日前遷出。

理大2013年起要求學生會簽合規確認書。根據該文件，獲校方授權用校名組織須遵守13條條款，包括組織及成員不能做出違法、不道德或有損校譽行為；須按校方要求交出組織資料，包括會員名單、會議紀錄、出版刊物等。確認書列明校方有權修訂條款內容及終止簽署組織使用校名的權利。

始於2013 條款限不能損校譽

學生大會1月表決反對簽

理大學生會今年「斷莊」，以臨時行政委員會（臨委）形式運作。臨委成員、前學生會長胡偉權昨稱，合規確認書有損該會自主，他去年3月上任後一直與校方商討修訂，盼最大程度保留學生自治、校方不能「想點就點」。他說，過往校方曾着該會提交修訂建議，惟今年1月態度突變，不接受任何修訂並設下簽署「死線」。

理大學生會1月底開會員大會並投票，通過反對簽署合規確認書。胡偉權說校方一早表明不簽署或致現時結果，但他認為學生會需監察學校並就校政提建議，不簽相關文件有助保留該會價值。他又說近年學生會聲明、校園媒體報道均被校方詬病，料就算簽署，校方也可憑其他原因不承認該會。

現時理大學生紀律委員會、教務會等校內委員會都有席位由學生會長或其委任者出任。據胡了解，相關席位將改由學生民選。他又說，有學生組織盼在無學生會下繼續運作，該會將續與校方商討善後方案。

蔡子強：難言再有類學生會組織否

中大政治與行政學系高級講師蔡子強說，很多社會精英在大學曾參與學生會，藉此建立較強社會意識從而立志服務社會。他說，當局或不滿學生會在佔領運動及反修例運動取態較激烈，但認為若以近幾年事件概括學生會本質，相關看法狹隘。他又說，現時香港局勢難料，「很多人想見步行步」，難言以後能否再有如學生會般具代表的學生組織。前理大學者鍾劍華認為，近數十年大學學生會是青年參與社會事務的重要團體，而當局要消滅公民社會，故學生會遭打壓。

理大校董、經民聯立法會議員吳永嘉說，校方對盼使用理大名義的組織「一視同仁」，均須簽署合規確認書，他對學生會不願簽署感無奈。新思維副主席、理大前學生會長黃俊瑯對校方決定感十分遺憾，呼籲理大管理層積極與學生會溝通；盼學生會能繼續營運或協商共同接受方案，讓學生繼續參與大學事務。