啓德暫託中心中西合治 中醫倡病歷互通免藥物相冲

截至本月14日，啟德暫託中心累計79人入住，其中13人沒服用中藥，並有28人仍留在中心，另浸大中醫有為靈實暫託中心內28名患者服務。

卞兆祥表示，除非患者身體不合適或家人不同意，否則均會安排中醫治療，而中心患者均屬65歲以上，大部分患長期病如糖尿病及高血壓等，故本身要服多種藥物，有80多歲患者更需服用多達23種藥物，故中醫處方時需避免藥物互相影響，如服食薄血藥者不能同時服活血類中藥如田七等，避免增加身體負擔，故需與西醫保持溝通。

西醫先處方基本藥物 中醫接力

卞兆祥稱，現時病人入住中心後，西醫會處方基本藥物及治療新冠的藥物，其後中醫會判斷病人是否適合中醫治療及諮詢家屬，合適者會診斷及處方，之後中西醫會各自巡房了解治療效果，並會就特別個案商討，曾有患者入院時便秘4天，伴有腎功能不全及下肢水腫，中西醫配合下成功通便消腫，暫時雙方合作順利。他說，雖然中西醫所用語言有別，但雙方主要討論所出現的臨牀症狀及治療原則，「大家諗住同一方向去幫病人，就容易搵到溝通方法。」

以往少見中西醫合治，卞兆祥表示，啟德中心是兩者合作的實例，對公營醫院甚至未落成的中醫院均屬寶貴經驗，但他說，中醫要知道患者詳細病歷，要由西醫從系統中索取資料，而目前中心內中醫的病歷管理系統是度身訂做，認為長遠若要推行中西醫合作，雙方的病歷系統需互通，容易藉此快速得悉患者以往疾病及服食藥物，對中醫診斷處方非常重要，西醫亦可知道中醫治療方案，有助雙方判斷治療效果。

稱市民缺中成藥中醫知識

需加強宣傳免用藥出錯

卞兆祥表示，第五波疫情下中醫服務使用量大增，而且臨牀見到患者情况有改善，但在近期有關中成藥的討論中，反映市民對中成藥以至中醫治療性質缺乏認識，認為有需要加強宣傳中醫藥的基礎知識，避免市民用藥過程中出錯。

（新冠疫情）