港聞

港聞一

赴洪宴官員無一收告票 已辭職者除外 回應區嘉宏收告票否 林鄭：食環已完成調查懲處

【明報專訊】港區人大代表洪為民於第五波疫情爆發後舉辦逾200人參與的生日派對，食環署因應在場有6人違規無掃安心出行或無戴口罩而發7張告票，但無交代是否包括15名出席的官員。據了解，沒有一名當日出席的官員，除了已辭職者外，被發告票。時任民政事務局長徐英偉當時進場無掃安心出行，早前已自行辭職。

周三指食環認為不宜公布誰遭票控

林鄭：沒什麼可能由特首公布

特首林鄭月娥於周三（13日）曾表示，不評論食環署就一個生日宴會的調查工作和執法行動，「如果作為執法機構的食環署都認為不會、亦不適宜公布哪位參加人士獲發告票，是沒有什麼可能由行政長官公布」。

對於曾涉違限聚令出席飯局的入境處長區嘉宏有否因生日派對收告票、需否就此再審視，林鄭月娥昨稱，食環署已完成調查並採取懲處，懲處包括針對飲食處所發出傳票。「我可在此確認，沒有一位當日出席的官員──除了已辭職的官員外──現時仍有紀律處分在進行中，因大家記得，早前已有兩位官員接受公務員事務局長及其上司發出的警告。」

徐英偉沒掃安心違口罩令 已辭職

林鄭月娥於1月底公布生日派對的調查結果，稱徐英偉沒用安心出行，涉違反戴口罩規定，當日收到徐英偉書面辭職通知；發展局長政治助理馮英倫在場逗留逾4小時，他應留意疫情發展及政府呼籲，盡量避免在人多的宴會上長時間逗留，會要求發展局長對他發口頭警告；政策創新與統籌辦事處副總監馮浩賢收到衛生防護中心通知需強制檢測，沒馬上向上司報告並於翌日回辦公室，到中午才往檢測並休假，把同事置於感染風險，處事有欠謹慎，公務員事務局建議政策創新與統籌辦事處總監向他發口頭警告；至於區嘉宏等毋須任何紀律跟進。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕徐英偉 林鄭月娥 洪為民 新冠疫情

上 / 下一篇新聞

陽性降至3位數 專家憂長假後反彈 許樹昌：倘輕微回升問題不大 張竹君籲多檢測
陽性降至3位數 專家憂長假後反彈 許樹昌：倘輕微回升問題不大 張竹君籲多檢測
星研究：兩針科興重症風險高復必泰3倍許樹昌：3針才算完成接種 屆時兩款同有效
星研究：兩針科興重症風險高復必泰3倍許樹昌：3針才算完成接種 屆時兩款同有效
老弱「到戶接種」兩針科興 下周可登記
老弱「到戶接種」兩針科興 下周可登記
今起無特首抗疫記招 林鄭：1月以來不眠不休
今起無特首抗疫記招 林鄭：1月以來不眠不休
增67死近半屬滯後 六旬院友死3周始公布
增67死近半屬滯後 六旬院友死3周始公布
HKU SPACE護理師生支援暫託中心
HKU SPACE護理師生支援暫託中心
長假首日 人潮復活 迪欣湖千人「放風」 出行商場打蛇餅
長假首日 人潮復活 迪欣湖千人「放風」 出行商場打蛇餅
商場推額外優惠吸客 有市民消費券「夾單」花2萬
商場推額外優惠吸客 有市民消費券「夾單」花2萬
放寬日自助晚餐旺 有酒店10天訂座全滿
放寬日自助晚餐旺 有酒店10天訂座全滿
老酒樓師傅轉行舊客轉場 復業「收支平衡已好叻」
老酒樓師傅轉行舊客轉場 復業「收支平衡已好叻」
啓德暫託中心中西合治 中醫倡病歷互通免藥物相冲
啓德暫託中心中西合治 中醫倡病歷互通免藥物相冲
港患者多有痰濕 中醫料氣候因素
港患者多有痰濕 中醫料氣候因素
指未簽「合規書」 理大逐學生會 八大半數學生會不獲承認 學者：為消滅公民社會
指未簽「合規書」 理大逐學生會 八大半數學生會不獲承認 學者：為消滅公民社會
警國安處至今拘182人 檢控114人
警國安處至今拘182人 檢控114人
曾灶財觀塘無罩墨寶遭漆蓋 其餘多處未獲保護墨字褪色
曾灶財觀塘無罩墨寶遭漆蓋 其餘多處未獲保護墨字褪色
劫銀行華僑逾居十年 另涉劫藥房
劫銀行華僑逾居十年 另涉劫藥房
再4人串謀套現消費券被捕 涉款36萬
再4人串謀套現消費券被捕 涉款36萬
鶴嘴拍照墮海 男子送院不治
鶴嘴拍照墮海 男子送院不治
逃捕狂飈撞7車 七人車司機被捕
逃捕狂飈撞7車 七人車司機被捕
豆奶書本紙張 騙值400萬泰達幣
豆奶書本紙張 騙值400萬泰達幣
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】網上國安教育 偕探員查黑客 一哥：網絡安全天下太平
【Emily】網上國安教育 偕探員查黑客 一哥：網絡安全天下太平
【Emily】團體抗疫包雪中送炭 基層：安心感動
【Emily】團體抗疫包雪中送炭 基層：安心感動
【Emily】「方艙俠」貼圖登場 「服務入住者需要」
【Emily】「方艙俠」貼圖登場 「服務入住者需要」
【Emily】鄭泳舜孖運動員拍片 鼓勵「郁from home」
【Emily】鄭泳舜孖運動員拍片 鼓勵「郁from home」