赴洪宴官員無一收告票 已辭職者除外 回應區嘉宏收告票否 林鄭：食環已完成調查懲處

周三指食環認為不宜公布誰遭票控

林鄭：沒什麼可能由特首公布

特首林鄭月娥於周三（13日）曾表示，不評論食環署就一個生日宴會的調查工作和執法行動，「如果作為執法機構的食環署都認為不會、亦不適宜公布哪位參加人士獲發告票，是沒有什麼可能由行政長官公布」。

對於曾涉違限聚令出席飯局的入境處長區嘉宏有否因生日派對收告票、需否就此再審視，林鄭月娥昨稱，食環署已完成調查並採取懲處，懲處包括針對飲食處所發出傳票。「我可在此確認，沒有一位當日出席的官員──除了已辭職的官員外──現時仍有紀律處分在進行中，因大家記得，早前已有兩位官員接受公務員事務局長及其上司發出的警告。」

徐英偉沒掃安心違口罩令 已辭職

林鄭月娥於1月底公布生日派對的調查結果，稱徐英偉沒用安心出行，涉違反戴口罩規定，當日收到徐英偉書面辭職通知；發展局長政治助理馮英倫在場逗留逾4小時，他應留意疫情發展及政府呼籲，盡量避免在人多的宴會上長時間逗留，會要求發展局長對他發口頭警告；政策創新與統籌辦事處副總監馮浩賢收到衛生防護中心通知需強制檢測，沒馬上向上司報告並於翌日回辦公室，到中午才往檢測並休假，把同事置於感染風險，處事有欠謹慎，公務員事務局建議政策創新與統籌辦事處總監向他發口頭警告；至於區嘉宏等毋須任何紀律跟進。

明報記者

（新冠疫情）