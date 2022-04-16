港聞

港聞一

老酒樓師傅轉行舊客轉場 復業「收支平衡已好叻」

【明報專訊】位於太子的頤東酒家的老闆鍾禮文昨日在酒家外張貼通告：「好消息。4月21日早上9時公司回復營業。」這間酒樓前身為開業逾30年的太子鳳城酒家，鍾禮文2020年初接手，未料受新冠疫情影響兩度停業，最近一次則由今年2月起關門，直至下周四恢復晚市堂食才復業。「4人一枱，收支平衡已好叻！」鍾禮文說，停業期間流失不少客人，故推4月九折優惠，冀舊客回頭。

馳名順德菜館太子鳳城酒家於1984年開業，前主廚兼老闆譚國景2019年底退休後結束酒家，鍾禮文不忍老字號結業，2020年初與酒家伙計頂手，酒家易名「頤東酒家」。他未料一頂手便爆發疫情，原打算前年初開業卻延至5月，後來7月爆新一波，酒家又暫時停業一個月。

疫下延開業再兩停業 指新年「最傷」

今年1月再爆疫情，政府暫停晚市並宣布每枱只限2人，鍾禮文指農曆新年生意「最傷」，早午市無法抵償支出，2月決定暫時停業，直言不開門比開門「蝕得少」。

晚市堂食下周四恢復，可4人一枱。鍾昨日把一張大通告貼酒家門外，告訴街坊下周四復業，4月所有食物一律九折。「好多人不知開番，已轉去第二間飲茶。客人多是60歲以上街坊，想找回這些客人。」他說復業像重新開張，不少廚房師傅已轉行，要重新請人，點心部會在開市前4日準備，廚房則要早兩三天準備。他預計復業也要繼續「捱」，因酒樓人手需求多，如晚市開單不足便會蝕本，「4人一枱，收支平衡已好叻！」

「接手後就有疫情，可謂大上大落，無疫情很旺，點知過幾個月又爆疫情。」鍾禮文嘆不敢想像再有新一波疫情，直言並無對策，只能撐住。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫情

上 / 下一篇新聞

陽性降至3位數 專家憂長假後反彈 許樹昌：倘輕微回升問題不大 張竹君籲多檢測
陽性降至3位數 專家憂長假後反彈 許樹昌：倘輕微回升問題不大 張竹君籲多檢測
星研究：兩針科興重症風險高復必泰3倍許樹昌：3針才算完成接種 屆時兩款同有效
星研究：兩針科興重症風險高復必泰3倍許樹昌：3針才算完成接種 屆時兩款同有效
老弱「到戶接種」兩針科興 下周可登記
老弱「到戶接種」兩針科興 下周可登記
今起無特首抗疫記招 林鄭：1月以來不眠不休
今起無特首抗疫記招 林鄭：1月以來不眠不休
增67死近半屬滯後 六旬院友死3周始公布
增67死近半屬滯後 六旬院友死3周始公布
HKU SPACE護理師生支援暫託中心
HKU SPACE護理師生支援暫託中心
長假首日 人潮復活 迪欣湖千人「放風」 出行商場打蛇餅
長假首日 人潮復活 迪欣湖千人「放風」 出行商場打蛇餅
商場推額外優惠吸客 有市民消費券「夾單」花2萬
商場推額外優惠吸客 有市民消費券「夾單」花2萬
放寬日自助晚餐旺 有酒店10天訂座全滿
放寬日自助晚餐旺 有酒店10天訂座全滿
赴洪宴官員無一收告票 已辭職者除外 回應區嘉宏收告票否 林鄭：食環已完成調查懲處
赴洪宴官員無一收告票 已辭職者除外 回應區嘉宏收告票否 林鄭：食環已完成調查懲處
啓德暫託中心中西合治 中醫倡病歷互通免藥物相冲
啓德暫託中心中西合治 中醫倡病歷互通免藥物相冲
港患者多有痰濕 中醫料氣候因素
港患者多有痰濕 中醫料氣候因素
指未簽「合規書」 理大逐學生會 八大半數學生會不獲承認 學者：為消滅公民社會
指未簽「合規書」 理大逐學生會 八大半數學生會不獲承認 學者：為消滅公民社會
警國安處至今拘182人 檢控114人
警國安處至今拘182人 檢控114人
曾灶財觀塘無罩墨寶遭漆蓋 其餘多處未獲保護墨字褪色
曾灶財觀塘無罩墨寶遭漆蓋 其餘多處未獲保護墨字褪色
劫銀行華僑逾居十年 另涉劫藥房
劫銀行華僑逾居十年 另涉劫藥房
再4人串謀套現消費券被捕 涉款36萬
再4人串謀套現消費券被捕 涉款36萬
鶴嘴拍照墮海 男子送院不治
鶴嘴拍照墮海 男子送院不治
逃捕狂飈撞7車 七人車司機被捕
逃捕狂飈撞7車 七人車司機被捕
豆奶書本紙張 騙值400萬泰達幣
豆奶書本紙張 騙值400萬泰達幣
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】網上國安教育 偕探員查黑客 一哥：網絡安全天下太平
【Emily】網上國安教育 偕探員查黑客 一哥：網絡安全天下太平
【Emily】團體抗疫包雪中送炭 基層：安心感動
【Emily】團體抗疫包雪中送炭 基層：安心感動
【Emily】「方艙俠」貼圖登場 「服務入住者需要」
【Emily】「方艙俠」貼圖登場 「服務入住者需要」
【Emily】鄭泳舜孖運動員拍片 鼓勵「郁from home」
【Emily】鄭泳舜孖運動員拍片 鼓勵「郁from home」