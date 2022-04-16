老酒樓師傅轉行舊客轉場 復業「收支平衡已好叻」

馳名順德菜館太子鳳城酒家於1984年開業，前主廚兼老闆譚國景2019年底退休後結束酒家，鍾禮文不忍老字號結業，2020年初與酒家伙計頂手，酒家易名「頤東酒家」。他未料一頂手便爆發疫情，原打算前年初開業卻延至5月，後來7月爆新一波，酒家又暫時停業一個月。

疫下延開業再兩停業 指新年「最傷」

今年1月再爆疫情，政府暫停晚市並宣布每枱只限2人，鍾禮文指農曆新年生意「最傷」，早午市無法抵償支出，2月決定暫時停業，直言不開門比開門「蝕得少」。

晚市堂食下周四恢復，可4人一枱。鍾昨日把一張大通告貼酒家門外，告訴街坊下周四復業，4月所有食物一律九折。「好多人不知開番，已轉去第二間飲茶。客人多是60歲以上街坊，想找回這些客人。」他說復業像重新開張，不少廚房師傅已轉行，要重新請人，點心部會在開市前4日準備，廚房則要早兩三天準備。他預計復業也要繼續「捱」，因酒樓人手需求多，如晚市開單不足便會蝕本，「4人一枱，收支平衡已好叻！」

「接手後就有疫情，可謂大上大落，無疫情很旺，點知過幾個月又爆疫情。」鍾禮文嘆不敢想像再有新一波疫情，直言並無對策，只能撐住。

（新冠疫情）