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放寬日自助晚餐旺 有酒店10天訂座全滿

【明報專訊】下周四起食肆恢復堂食至晚上10時及4人一枱，部分酒店自助晚餐有人訂座，當中有餐廳在放寬首日訂座已滿。本報記者昨午以顧客身分查詢8間酒店的自助晚餐訂位，下周四有3間預約額滿，一間只餘室外座位；其後的周日（24日）有4間預約額滿，其中JW萬豪酒店的JW咖啡室，本月21至30日預約全滿。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，業界和市民期待放寬堂食，自助餐、大眾化食店及中小型食肆受惠較多，業界生意料增兩成，酒樓則因宴會人數限制，料生意增幅較小。

本報記者昨以顧客身分查詢，尖沙嘴港威酒店Three on Canton、金鐘JW萬豪酒店的JW咖啡室，以及尖沙嘴半島酒店露台餐廳回覆稱，放寬首晚自助餐訂座已滿，尖沙嘴Hotel Icon The Market只餘室外座位。

至於放寬後首個周末（23日），有3間餐廳回覆稱自助晚餐預約額滿，首個周日則有4間額滿，The Market餘下室外座位。JW咖啡室表示，4月晚市訂座已滿，最快5月2日有位。至於5月1日假期晚市，半島酒店露台餐廳及JW咖啡室預約滿額，母親節（5月8日）晚市自助餐暫只有JW咖啡室訂座滿額。

酒樓：放寬宴會仍受限 料生意疫前兩成

另外，中式酒樓亦開始有人訂座。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠說，4月21至30日已有約10單4人訂座，午市訂座較晚市多，母親節亦已收到晚飯訂座。4月21日起食肆可辦宴會，惟宴會限制不可多於20人。蘇稱其酒樓現有10多個宴會訂座，多數為婚宴或商業聚會。

蘇又稱，2人一枱及禁晚市堂食下，生意只餘今波疫情前的12%至15%，預料放寬後或增10個百分點。他解釋指酒樓與菜館不同，宴會屬酒樓主要生意，疫情前可擺百多圍，現在只能坐20人，料受惠有限。

黃家和表示，自助餐受年輕人歡迎，大眾化食店及中小型食肆同較受惠，母親節黃金檔期已開始有人訂座；認為市民及業界對放寬期待已久，伴隨消費券帶動，預計飲食業生意升兩成，回復至疫情前的60%。

黃又指，上一波疫情放寬社交距離措施時，業界措手不及，食材及人手準備不足，故已汲取經驗，今次準備就緒，食材供應商提前向不同貨源取貨，食材儲備較去年理想，不少大集團已提醒休假員工上班，人手問題不大。

散客可滿宴會限20人 黃家和：政府安排奇怪

不過，黃家和認為宴會酒席對酒樓晚市影響大，大型酒樓佔地過萬呎，惟宴會上限為20人，坐滿也只夠5枱，酒樓生意增幅未必理想，「（政府）安排很奇怪，散客可以坐滿，一半入座率都有百幾二百人，宴會反而只可坐20人」。他建議讓酒樓分不同區域，同一時間可辦數個宴會，若疫情持續下跌，應提早第二階段放寬，或提前放寬6人一枱。

（新冠疫情）

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