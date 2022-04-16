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長假首日 人潮復活 迪欣湖千人「放風」 出行商場打蛇餅

【明報專訊】新冠疫情續回落，一連4日復活節假期昨日開始，不少商場和戶外郊遊熱點均現人潮。大嶼山迪欣湖有逾千市民野餐和紮營，往離島及新界多處現輪候上車、上船的人龍與「蛇餅」；部分商場亦見迫爆情况，不少市民把握機會用電子消費券（見另稿）。康文署昨午派員巡查近1400次，4名市民涉違口罩令被票控。特首林鄭月娥呼籲市民在長假克制、減少聚會，指農曆年假有很多跨家庭聚會等，故受第五波重創，政府現要密切監察復活節假期情况。

昨早約10時，港鐵列車載滿不少前往迪欣湖野餐及郊遊的市民。港鐵職員指因應公眾假期，往返欣澳站及迪士尼站班次增加，由平日20分鐘一班改為10分鐘。烈日當空下，樹蔭成為不少遊人紮營處，其中一棵大榕樹下有逾30個帳篷，部分間隔不足1.5米。除攜同烹調食物，部分市民帶摺椅和餐枱進食，其餘時間都有戴口罩。有人沿湖邊踩單車和「打卡」，亦有人在帳篷內午睡。現場未見職員巡邏，在出入口有廣播提醒市民注意群組聚集人數和保持適當社交距離。

市民有指娛樂被限 有嘆抗疫疲勞

居住元朗的郭小姐一家四口來野餐，她認為相比商場排隊購物，自己更喜歡與子女來戶外地方「放風」，指社交距離措施局限市民娛樂選擇，令更多人到戶外郊遊和野餐，反而增加傳播風險。廖先生與十多名家人前來野餐和踩單車，指商場人流較多，假期選擇到戶外活動。他認為社交距離措施令娛樂大減，但相信港人「韌性」很強，會找到其他方法調劑生活。

往大澳巴士站逾300人等車

東涌亦見人潮，在東涌東交匯處往大澳的11號線巴士，昨午2時有逾300人排隊。有職員舉牌指示龍尾位置，稱每半小時都有載客班次。乘客陳小姐表示政府連月來收緊社交距離措施，自己和親友「抗疫疲勞」，原以為長洲等地較熱門，遂與伴侶計劃到大澳輕鬆一下，未料前往大澳的人很多。陳先生一家五口打算到大澳露營，稱小朋友網上授課多時，想趁假期「呼吸一下新鮮空氣」，不擔心感染風險，畢竟戶外較空曠，空氣較流通，他們亦會與別人保持社交距離。

票控4人違口罩令 康署：今明加強巡邏

康文署昨晚公布，截至昨午4時署方職員在轄下場地巡查1390次，發出逾560次口頭勸喻，並向4名違反第599I章有關於指明公眾地方強制佩戴口罩要求的人發出定額罰款通知書。署方表示巡邏期間，曾向外傭派發傳單，同時以場地廣播及告示牌提醒各人遵守防疫規例，並指今明兩天會與相關部門加強巡邏。

此外，本港多個商場均現人潮。其中沙田新城市廣場，有經常前來的市民表示昨日人流較之前的假日多近兩成。昨午約2時沙田宜家家居餐廳仍有約40至50人排隊，50多歲的葉先生趁假期偕妻到宜家家居閒逛，沒料到該時段有這麼多人排隊吃午飯，預料需排隊約1小時。第五波疫情下，新城市廣場早前以停車場優惠吸客，除正常消費額泊車優惠外，還可免費額外多泊1小時，及再送一張1小時免費泊車券。有市民發現，本周初該兩項泊車優惠已停止。本報記者昨以顧客身分查詢，客戶服務職員確認上述優惠本月9日起停用。

香港餐飲聯業協會會長黃家和預料，早前疫情約有3000間食肆暫時停業，目前約2000間已復業，提前理順營運，例如清潔等。但他指食肆目前仍限2人一枱及禁晚市堂食，即使消費券幫助，復活節檔期料無特別受惠，生意需待4．21方見升幅。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕東涌 迪士尼 社交距離措施 復活節 新冠疫情

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