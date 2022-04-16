增67死近半屬滯後 六旬院友死3周始公布

醫局：早前染疫者眾 未能即時更新個案

公立醫院前日（14日）有36名染疫者離世，介乎59至97歲，當中35人屬65歲以上；另有31人介乎2月27日至4月13日離世，滯後至昨日公布，介乎62至103歲，其中一宗較年輕個案涉62歲高血壓、腦退化及曾中風的院友。

李立業稱，病人3月初染疫，上月25日因氣促送往仁濟醫院急症室，X光檢查後發現肺部積水，白血球數上升，入院後情况急劇惡化，同日晚上8時離世。被問及個案為何滯後多時才公布，李立業稱，職員在病人入院後會盡快輸入及更新資料，惟早前新冠患者數量較多，未能即時更新離世個案，重申局方會一直檢視系統。

另外，衛生防護中心早前公布，一名從南非經埃塞俄比亞及泰國抵港的24歲男子帶有Omicron BA.5，屬本港首宗帶有該變種病毒株的個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，BA.4和BA.5會帶L452R和F486V等變異，由於本港曾出現帶L452R的Delta變異株個案，故現時篩查會以L452R為先，亦會為對L452R呈陽性的個案進一步分析，以判斷其帶Delta或對L452R陽性的Omicron。

（新冠疫情）