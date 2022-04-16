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老弱「到戶接種」兩針科興 下周可登記

【明報專訊】截至昨晚，本港逾624萬人已打第一針新冠疫苗，接種率92.7%，政府下周推出「疫苗到戶接種服務」登記，月底起為滿70歲者或行動不便者，上門打兩針科興疫苗，但沒提及第三針安排。公務員事務局長聶德權表示，若有需求會考慮提供復必泰。此外，院舍第一針接種率為70%，兩針為42%，政府表示會展開下一階段院舍打針計劃，為康復院友打針。

聶德權：視需求考慮提供復必泰

政府下周二（19日）起將推出「疫苗到戶接種服務」網站及熱線，讓未打針的70歲或以上長者，以及因病患或殘疾而行動不便者，預約上門打科興。計劃為期8周，政府會安排外展隊在4月26日起分區上門為登記者打針，預計每周可到4至5區打針，4周可完成一個循環，在計劃期內可為登記者打兩針科興。

聶德權表示，待登記平台開放後才知有多大需求，除為在平台登記者打針，社聯早前已開展上門打針服務，收到9000個登記，社聯會為他們打第一針，政府會接手打第二針。被問及會否提供上門打復必泰，聶說，打科興流程較便捷，且長者選科興比率較高，故會先提供科興，若有登記者希望打復必泰，會視乎需求、地區分佈等，考慮提供復必泰。

下月初為院舍康復者打針

聯合科學委員會聯同行政長官專家顧問團上月開會後認為，接種3針科興才可視為完成基本接種。本報向政府查詢，會否為參與到戶接種計劃的人打第三針，政府發言人稱，會為70歲或以上長者及行動不便者打第一、二針科興，為更有效運用寶貴的醫護人力資源，鼓勵其他人到疫苗中心、醫院接種站或私家診所打針。

至於院舍打針情况，聶德權說，已完成第二階段工作，即到所有院舍為合適長者打第一、二、三針，截至前日，院舍第一、二針接種率分別為70%和42%，會開展下一階段工作，在5月10日或之前到院舍為康復者打針，或已打第一、二針者打下一針。

（新冠疫情）

相關字詞﹕院舍 復必泰 科興 聶德權 疫苗接種計劃 新冠疫情

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