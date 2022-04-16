星研究：兩針科興重症風險高復必泰3倍許樹昌：3針才算完成接種 屆時兩款同有效

研究團隊於去年10月1日至11月21日，從新加坡衛生部官方數據庫分析逾270萬名接種第二劑疫苗14至120日、20歲或以上的民眾健康數據，當中近七成半接種復必泰，23%接種莫德納，2%接種科興，餘下1%接種國藥疫苗。

研究稱尚需研打加強劑功效

研究按年齡、性別、族裔、居住狀况等調整數據，結果顯示，兩劑科興、國藥接種者的感染率，分別為復必泰接種者的2.37和1.62倍，接種莫德納比復必泰少約一成半機率染疫。至於接種科興後出現接受氧氣治療等重症的機率，為復必泰的4.59倍，國藥則是復必泰的1.58倍，莫德納接種者則較復必泰少近六成機率出現重症。

團隊表示，研究反映mRNA疫苗（包括莫德納、復必泰）防感染及防重症的功效高過滅活疫苗（包括科興、國藥）。不過，研究重申未來需研究接種加強劑後不同疫苗的功效有何改變。

許：第三針可轉打復必泰增抗體

許樹昌稱，科興需要接種3劑方視為完成基本疫苗接種，故兩劑科興一定不及兩劑復必泰或莫德納。他引述近日本港研究數據為例，稱3針科興或復必泰同樣有效減重症、入院及死亡風險，惟體內抗體面對Omicron病毒並不持久，只能維持3至4個月。他說，市民可按數據選擇接種哪種疫苗，如長者接種兩劑科興後，有需要可轉打復必泰提升抗體水平。

（新冠疫情）