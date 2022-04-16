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陽性降至3位數 專家憂長假後反彈 許樹昌：倘輕微回升問題不大 張竹君籲多檢測

【明報專訊】本港染疫人數在復活節假期首日跌穿4位數，昨新增946宗新冠陽性個案，是逾兩個月來首次少於1000宗。衛生防護中心表示，若按港大數學模型推算有400萬至500萬人染疫，人群感染風險已沒有之前那麼高，但仍有200萬至300萬人未染疫，即使打了疫苗亦未必防感染，仍要做好防疫措施。政府專家顧問許樹昌認為，復活節假市民人流增，疫情有反彈風險，假期過後需觀察7至10日有否反彈。

昨日是復活節假期首日，市面人流明顯上升，港九新界多處人頭湧湧；而疫情走勢則相反，昨單日新增個案數目跌至946宗，包括471宗核酸檢測陽性個案，和475宗快速測試陽性的呈報個案，是2月10日後單日染疫人數首次跌至3位數。

張：相比首四波 屬高水平

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時疫情和第一至四波相比屬高水平，但比起今年3月初則屬低水平，港大計算、反映一名染疫者可傳染多少人的即時繁殖率（Rt）約為0.4，該數字小於1則代表疫情不是向上。張說，Rt受人流、人群免疫力等影響，「如果人群免疫力，真的像香港大學的數學模型分析，有400萬、500萬（人染疫），人群風險沒有之前那麼高，但始終可能有估計200萬至300萬人可能未感染，這群人可能已打針，但打了針始終都未必能防止感染」。

張竹君又說，之前一段時間市民多留家防疫，在復活節長假期市面人流增加，疫情有反彈風險，而早前的個案追蹤發現，即使戴好口罩也有傳播Omicron風險，呼籲市民若曾到高危地方，應多做病毒檢測。

疫情持續回落，特首林鄭月娥前日被問及現時是否推行全民強制檢測的好時機時表示，當局沒放棄全民強檢，但仍要考慮時機、能力等，已將相關工作交給政制及內地事務局長曾國衞處理及計劃，到適當時候會公布。張竹君昨表示，全民檢測是很大型的活動，要全面計劃、預備，若有細節會適時公布。

應否全民強檢 許：低3位數壓不低可考慮

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，昨日染疫個案跌至3位數與整體疫情走勢脗合，但復活節假期市面人流增加，令疫情有反彈風險，他昨日曾駕車經過商場，見到準備入商場的車輛很多、「塞晒出門口」。他認為，在4日假期完結後的7至10日，可觀察到疫情有否反彈，若只是輕微反彈則問題不大，但若Rt回升至高過1甚至遠高過1，則令人憂慮。

至於應否做全民強制檢測，許樹昌認為，若本港個案數目維持在低3位數、無法再壓低，且內地防控政策不變，而港府要與內地通關，則可考慮是否做全民檢測，最終應由政府決定。

稱上海經驗反映全民禁足未必可行

上海近日「封城」引發不少問題，且即使經過多次檢測，每日仍新增數以萬計個案，許樹昌認為，上海在有較多個案時才開始全民檢測，其經驗反映全民檢測不能在疫情高位時做，否則隔離、檢疫等設施會無法應付。此外，上海在居民禁足期間，物資供應等配套也出現問題，許樹昌認為這反映全民禁足未必可行，可參考墨爾本等地的例子，容許居民限定次數外出購物，並要確保不適者可到急症室求醫。

明報記者

（新冠疫情）

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相關字詞﹕許樹昌 張竹君 林鄭月娥 全民強制檢測 新型冠狀病毒 疫情第五波 新冠疫情

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