【Emily】商標官司判辭 4年半方出爐 業界稱一般聆訊後幾個月已有

有業界人士話，呢類版權法律申請𠵱家聆訊之後幾個月都有判辭，等足4年半肯定太過長。

呢單商標訴訟由當時暫委法官喬柏仁（Brian Gilchrist）喺2017年9月審理，到噚日先出到判辭。睇番爭議本身，與訟雙方2013至2016年開始爭拗，約40頁判辭中無提及聆訊之後，係唔係有後續申請或者文書來往。

律師會前副會長任暫委法官審理

喬柏仁係律師會前副會長。Emily問過大律師陸偉雄，陸大狀話一般而言，如果用4年半寫判辭就唔係好尋常，「如果我做律師，（官）4年都未交功課，一定會去信法庭，睇睇有無需要進一步協助」。

陸大狀又話，雖然暫委法官唔係正式法官，但就算任期完結，都有職責喺合理時間內寫完判辭。有法律界人士話，高院2019年起設專門案件表，專門審理知識產權案，之後就快好多喇。

司法機構回覆唔評論個別案件同個別法官任命，話各級法院領導，包括高等法院首席法官，都有按實際情况提醒相關法官要喺合理時間內頒下判辭。司法機構會於今年內發出新實務指示，法庭喺聆訊完結時，將根據預計可頒下判決嘅時間框架，畀頒下判決嘅日期。