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2022年4月15日星期五
港聞二
監管眾籌研立法 禁「危國安活動」募資 初步構思平台領牌登記籌款者 許正宇：斷逃海外者資金
認同須保障投資者 科技界憂礙創科發展
議員：資金可避洗錢監管 立法補空白
膠袋徵費擬增至1或2元 倡禁派即棄膠製品
擬准H按購資助房屋 房會暫定11月初推行
政務司長懸空 劉兆佳：免擾下屆組班 林鄭認罕見 稱對政府工作影響小
營運梅子林營地 男子疑吸毒後殺女友
村民稱疑犯「多仇口」 曾「霸地」擴營地
涉虛假文書 跛榮律師上訴終院脫罪
與學生性交班主任囚2年3月 事主患PTSD萌死念 官斥趁妻離家非禮 預謀犯案加罪責
6．12傷眼 前教師3年後控集結 控方反對不果 准10萬元保釋
反《國歌法》三罷 設計師藏喉釘、汽油囚26月
悼周梓樂帖文違禁制令 岑敖暉認藐視法庭囚6周
圍理大 涉油麻地堵路11人不認罪 控方：無直接證據 仍可肯定各人暴動
槍匪劫彌敦道建行1.4萬元 警拘七旬華僑
去年《幻愛》放映會47人犯聚 11人撤控
查毒案涉揑造搜屋紀錄 4警控失當
險漏交李國章提名 譚耀宗：無完整選委名單
兩子與選委共事 李家超：不涉利益衝突
鄧炳強：疫情影響 23條立法建議延至6月交
記協下周開大會商改解散門檻
涉中大遊行煽動兩人提堂 一獲保釋須刪社交媒體App
大灣區GBA時政一周：廣交會網上開 拓RCEP商機
大灣區GBA時政一周：灣區機場去年貨運增客運減
灣區手記：「周圍有大車」 ／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】商標官司判辭 4年半方出爐 業界稱一般聆訊後幾個月已有
【Emily】反駁田二少稱未見政綱難提名 李梓敬：一向先攞提名後發政綱
【Emily】流亡美國 前學民成員獲政治庇護
【Emily】立會議辦「搞相展」 陳學鋒：添生氣
【Emily】新世界捐贈配對平台 推出一月籌逾4000萬
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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