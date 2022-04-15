灣區手記：「周圍有大車」 ／文：尚東美

在網上一搜，有人說是因為內地對大型貨車加強管理，貨車車隊往往要裝設GPS或北斗定位儀，上報每日路線，意味大貨車有可能通行的路段和時段都基本公開透明，如果私家車在同一時段進入「貨車路線」，就隨時可能遇上「大車」。但有人指正說，還聽過該語音提示「前車煞車」，即它是實時感應的裝置。不過與泊車輔助雷達不同，該功能其實由滴滴公司的桔視記錄儀提供，它實時上載行車畫面後，人工智能會分析出危險因素，然後發出提示。

滴滴過去發生過數宗轟動全國的安全事故，包括司機殺害乘客、乘客打劫司機等，關於繞路、收費等糾紛更是數不勝數。有鑑及此，滴滴對每次行程統統錄音錄影，向車外拍攝行車路線，如有碰撞意外亦可作存證，對車內則拍攝司機一舉一動。桔視記錄儀不僅可提示「周圍有大車」和「前車煞車」，如果拍攝到司機有不正常的點頭、眨眼，AI就會認為司機在打瞌睡，需要提示他馬上停駛休息。

不過，這個功能「細思恐極」。過去在北京出差，愛談論時事的北京「的哥」後來都變得收斂，因為車內有錄音，怕有關部門聽到他們講「政治不正確」的話。如今錄音錄像都被AI分析，說是保障安全，但後台看到什麽，數據交給誰，又有誰知？

文：尚東美