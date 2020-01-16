大灣區GBA時政一周：灣區機場去年貨運增客運減

現時全國（只計內地）共有248個機場，其中客運量1000萬人次以上的機場有29座，承擔全國70.8%的客運量，不過還沒恢復至2019年83.3%的比例。根據《公報》，去年內地機場客運量為9.07億人次，恢復至2019年疫情前近七成；航空貨運「基本恢復」至疫前水平，其中國際線更達2019年的124.4%。

四大城市群獨灣區客量減

從城市群來看，航空資源最集中、航空需求最大的長三角城市群機場依舊是四大城市群中最繁忙，去年客運量按年升4%至約1.68億人次。成渝城市群機場去年表現不俗，客運量年增7.2%至8985.9萬人次，僅次長三角；大灣區城市群機場則以8724.1萬人次排第三，雖較京津冀的8126.3萬人次高，但按年減4.6%，是四大城市群機場中唯一出現跌幅。不過四者均未回復至疫前水平（圖e）。

從個別機場客運情况來看，去年客運量頭十大機場並無變化，只是排名有升有跌。上海虹橋機場回升至第5。過去數一數二的北京首都機場則進一步下滑至第6名，或是已啟用兩年的北京大興機場攤分部分客量所致；大興機場去年客運量2505萬人次，排名第11位。

與2020年相比，十大繁忙機場亦只有重慶江北、上海虹橋和浦東的客運量按年有微幅增長；而與2019年相比，十大機場亦僅恢復到當年六成左右水平。另一方面，去年香港國際機場續受疫情及入境限制影響，客運量僅135萬人次，按年大跌84.7%，與內地機場的數據有天淵之別（圖2）。

客運處於寒冬，但貨運卻表現強韌。去年香港國際機場貨運量按年上升12.5%至502.7萬公噸，超越疫情爆發前的480萬公噸，高於廣州白雲、成都雙流及深圳寶安這三大全國貨運量最高機場。而單看全國十大貨運量機場，除了北京首都、成都雙流和上海虹橋外，其餘7座機場的貨運量也超過2019年水平（圖1）。

中港國際客運同跌八成

雖說香港機場客運表現不及全國機場，但要注意香港無內陸航線，全屬境外航班，而據民航局統計，去年全國國際航線的客運量只有305.1萬人次，按年減82%（圖4），因此論國際航線表現，香港情况與內地相符。此外，去年香港機場飛機起降量按年跌9.9%至14.5萬架次，相比內地國際線飛機起降量年減22.2%至24.5萬架次，減幅反而無內地的大。