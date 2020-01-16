大灣區GBA時政一周：廣交會網上開 拓RCEP商機

2.5萬中外企業參展 少於上屆

今次廣交會以「聯通國內國際雙循環」為主題，展覽內容包括線上展示平台、供採對接服務、跨境電商專區3部分，在官網設立展商展品、全球供採對接、新品發布、展商連線、虛擬展館等欄目，按照16大類商品設置50個展區，並延續上屆安排設立鄉村振興專區，集中脫貧地區企業參展。廣交會副主任兼秘書長、中國對外貿易中心主任儲士家表示，本屆有2.5萬多家中外企業參展，其中4300多家擁有國家級高新技術、「中華老字號」、國家企業技術中心、世界海關組織高級認證等稱號。

此外，本屆廣交會不向參展企業收費，也不向參與同步活動的跨境電商平台收費。上屆廣交會實體及網上分別有7795家及約2.6萬家企業參展。

15成員國包括：

中國、日本、韓國、新西蘭、澳洲，及「東盟十國」文萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南

省市監局長涉違紀受查

中紀委日前通報，廣東省市場監督管理局黨組書記、局長麥教猛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。麥教猛現年56歲，歷任湛江市副市長；惠州市市委副書記、市長；廣東省工商行政管理局黨組副書記、局長等職。

黃埔無人餐車開綠燈 全國首例

廣州市黃埔區市場監管部門上周發放全國首批無人餐車經營試點備案憑證，意味無人餐車經營模式首次納入政府政務服務和監管範疇。6輛由新石器研發的無人餐車（圖）現已在廣州國際生物島服務，市民於車頭前揮手，無人餐車就會停下，市民掃碼付款後即可取餐。

粵擬退稅減稅3000億

廣東省財政廳日前表示，為貫徹落實稅費支持政策，預計今年退稅減稅規模約3000億元（人民幣，下同），佔全國2.5萬億元退稅減稅規模的12%，其中退稅1800億元，減免稅1200億元；此外預計將為企業辦理緩繳稅款1000億元，社保費降費及緩繳也將超過200億元。

同時，現行優惠稅收政策不減，包括中小企六稅兩費（資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅、耕地佔用稅、教育費附加費和地方教育附加費）繼續按50%最高幅度減徵，並將適用範圍由「增值稅小規模納稅人」擴展至小型微利企業和個體戶，政策期限延續至2024年底，預計將新增180萬戶中小企和個體戶受惠。

穗數碼經濟促進條例6月生效

經廣東省人大常委批准，廣州市將於6月1日起實行《廣州市數字經濟促進條例》，成為全國首個推出數字（數碼）經濟條例的城市。《條例》提出，推動廣州人工智能與數字經濟試驗區建設，提升各片區的功能佈局，支持數字經濟相關政策和制度創新在試驗區先行先試，建設數字經濟高質素發展示範區，帶動全市數字經濟發展；並要求推動傳統優勢製造業和其他工業領域的數碼化轉型、推動數碼技術與產業、消費的融合發展，提升現代服務業發展質素。