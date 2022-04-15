記協下周開大會商改解散門檻

記協前日向會員發電郵，提及會員大會的議程包括重新委任核數師，以及需否修改會章以配合未來方向，指執委會正就社會及政治環境變化，探討記協未來去向。供會員提交書面意見的諮詢連結中，問及是否同意需修改有關記協解散的條文，即「本會必須有全體有表決權會員不少於六分之五以不記名投票表決同意方得解散」，以及「遇本會解散時，本會所有經清還債項後的剩餘資產將平均分給所有有表決權會員」等。會員可建議如何修改條文，或提出不同意修改的原因，另可表達對記協未來方向的意見。

陳朗昇表示，並非有迫切性要解散記協，「唔會砰一聲就表決解散」，但隨着多間傳媒機構停運、傳媒人被捕，會員間對記協安危有疑慮，「大家都知記協係on the list」，同時亦有人希望記協可以「撐住」，執委有責任聆聽各方意見，讓大家思考在緊急情况下應如何處理存留。他又稱，近年出現不少自己經營專頁的記者，會議亦希望討論會員資格，並非只商討解散相關條文。