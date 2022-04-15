鄧炳強：疫情影響 23條立法建議延至6月交

政府擬今年底將23條立法的條例草案提交立法會審議，原定下月向保安事務委員會提出初步建議，本屆政府內展開諮詢。李家超昨日與會計界及法律界選委網上會面，法律界當然選委、港大法律學系教授陳弘毅關注23條立法的內容，他認為《港區國安法》已處理23條的部分罪行，例如分裂國家及顛覆罪，而23條立法應處理國安法未解決的問題，例如竊取國家機密，指2003年的條例草案已有相當完善的相關條文，可作立法基礎。

至於煽動、叛亂的罪行，陳弘毅指出，2003年的條例草案亦有涵蓋，但當時與叛國、分裂國家、顛覆的條文連繫，現時立法時應重新考慮，又指現有《刑事罪行條例》已可處理煽動、叛亂罪行，認為以現有條例為依據已可解決問題。

李家超：23條各方意見都考慮

李家超在網上會面後見記者，被問到23條立法詳情，他表示，這將是上任後其中一個重點，而現屆政府已做了一些準備工作，強調各方意見都會考慮，當選後會與相關政策局討論草案內容。

立法會昨日繼續舉行財委會特別會議，選委會立法會議員李鎮強關注，當局會否在本屆政府任內就23條立法，完成立法前諮詢和宣傳工作。鄧炳強稱，局方原計劃下月在保安事務委員會提出初步建議，受新冠疫情影響會延遲至6月。

鄧：間諜罪相關法例「明顯不足」

李鎮強又指，自反修例運動至今，很多證據顯示香港有不同的間諜活動，疫情至今又充斥假資訊，包括本港糧食供應不足等，他關注當局會否在23條加入間諜罪及針對「假新聞」的條例。鄧炳強回應指，現時與間諜罪相關的法例是在很久以前訂立，因應2019年發生的事情，相關法例明顯不足，局方會再作檢討；至於假新聞法，民政事務局正在研究，保安局會全力支持。

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