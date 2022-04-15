兩子與選委共事 李家超：不涉利益衝突

稱選舉個人事 家人無參與

根據恒生銀行網頁及2021年的年報，當時44歲的李文龍於2014年加入恒生，現職策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任。李家超去年6月獲委任政務司長，翌月李文龍獲委任加入「財務匯報局」財務匯報檢討委員團，任期至2024年7月中；財匯局可從委員團委任1名召集人及4名或以上成員組成檢討委員會，查訊上市企業涉不遵從規定的事宜。

據公司註冊處紀錄，李文駿分別為瑞文教育顧問、互動國際的董事，後者已解散，兩間公司的公司秘書同為李映棐。《傳真社》透過內地公司註冊資料發現，李映棐與李勝堆共同持有的東莞市東華實業所全資擁有的集團，與李文駿合營東莞市東城東華英藝幼兒園。另外，李文駿在公司註冊處申報的住址為大埔逸瓏灣，翻查土地註冊處文件，李於2014年以逾650萬購入單位，兩度向交通銀行承造按揭，於2016年12月轉按至花旗銀行。根據銀行網上估價，物業現時市值約776萬元。

翻查李家超的提名名單，施穎茵和李勝堆都無提名。對於兩名兒子與選委共事或合作，李家超昨日表示，感謝家人對他的支持，但稱選舉是他個人的事，他不會評論家人情况。他又說，家人支持他參選，但無參與任何選舉工作，強調不涉及利益衝突。

（特首選舉）