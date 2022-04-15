港聞

港聞二

兩子與選委共事 李家超：不涉利益衝突

【明報專訊】特首選舉唯一參選人李家超與太太育有兩子，其家人甚少曝光，《傳真社》昨報道，李家超長子李文龍現任恒生銀行高層，其直屬上司恒生銀行行政總裁施穎茵是金融界選委；李家超的幼子李文駿（圖）則與作為當然選委的全國政協李勝堆，在東莞開幼稚園。李家超昨回應稱，「選舉是他個人的事」，家人無參與，強調不涉利益衝突。

稱選舉個人事 家人無參與

根據恒生銀行網頁及2021年的年報，當時44歲的李文龍於2014年加入恒生，現職策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任。李家超去年6月獲委任政務司長，翌月李文龍獲委任加入「財務匯報局」財務匯報檢討委員團，任期至2024年7月中；財匯局可從委員團委任1名召集人及4名或以上成員組成檢討委員會，查訊上市企業涉不遵從規定的事宜。

據公司註冊處紀錄，李文駿分別為瑞文教育顧問、互動國際的董事，後者已解散，兩間公司的公司秘書同為李映棐。《傳真社》透過內地公司註冊資料發現，李映棐與李勝堆共同持有的東莞市東華實業所全資擁有的集團，與李文駿合營東莞市東城東華英藝幼兒園。另外，李文駿在公司註冊處申報的住址為大埔逸瓏灣，翻查土地註冊處文件，李於2014年以逾650萬購入單位，兩度向交通銀行承造按揭，於2016年12月轉按至花旗銀行。根據銀行網上估價，物業現時市值約776萬元。

翻查李家超的提名名單，施穎茵和李勝堆都無提名。對於兩名兒子與選委共事或合作，李家超昨日表示，感謝家人對他的支持，但稱選舉是他個人的事，他不會評論家人情况。他又說，家人支持他參選，但無參與任何選舉工作，強調不涉及利益衝突。

（特首選舉）

相關字詞﹕李文駿 李文龍 特首選舉2022 李家超

上 / 下一篇新聞

監管眾籌研立法 禁「危國安活動」募資 初步構思平台領牌登記籌款者 許正宇：斷逃海外者資金
監管眾籌研立法 禁「危國安活動」募資 初步構思平台領牌登記籌款者 許正宇：斷逃海外者資金
認同須保障投資者 科技界憂礙創科發展
認同須保障投資者 科技界憂礙創科發展
議員：資金可避洗錢監管 立法補空白
議員：資金可避洗錢監管 立法補空白
膠袋徵費擬增至1或2元 倡禁派即棄膠製品
膠袋徵費擬增至1或2元 倡禁派即棄膠製品
擬准H按購資助房屋 房會暫定11月初推行
擬准H按購資助房屋 房會暫定11月初推行
政務司長懸空 劉兆佳：免擾下屆組班 林鄭認罕見 稱對政府工作影響小
政務司長懸空 劉兆佳：免擾下屆組班 林鄭認罕見 稱對政府工作影響小
營運梅子林營地 男子疑吸毒後殺女友
營運梅子林營地 男子疑吸毒後殺女友
村民稱疑犯「多仇口」 曾「霸地」擴營地
村民稱疑犯「多仇口」 曾「霸地」擴營地
涉虛假文書 跛榮律師上訴終院脫罪
涉虛假文書 跛榮律師上訴終院脫罪
與學生性交班主任囚2年3月 事主患PTSD萌死念 官斥趁妻離家非禮 預謀犯案加罪責
與學生性交班主任囚2年3月 事主患PTSD萌死念 官斥趁妻離家非禮 預謀犯案加罪責
6．12傷眼 前教師3年後控集結 控方反對不果 准10萬元保釋
6．12傷眼 前教師3年後控集結 控方反對不果 准10萬元保釋
反《國歌法》三罷 設計師藏喉釘、汽油囚26月
反《國歌法》三罷 設計師藏喉釘、汽油囚26月
悼周梓樂帖文違禁制令 岑敖暉認藐視法庭囚6周
悼周梓樂帖文違禁制令 岑敖暉認藐視法庭囚6周
圍理大 涉油麻地堵路11人不認罪 控方：無直接證據 仍可肯定各人暴動
圍理大 涉油麻地堵路11人不認罪 控方：無直接證據 仍可肯定各人暴動
槍匪劫彌敦道建行1.4萬元 警拘七旬華僑
槍匪劫彌敦道建行1.4萬元 警拘七旬華僑
去年《幻愛》放映會47人犯聚 11人撤控
去年《幻愛》放映會47人犯聚 11人撤控
查毒案涉揑造搜屋紀錄 4警控失當
查毒案涉揑造搜屋紀錄 4警控失當
險漏交李國章提名 譚耀宗：無完整選委名單
險漏交李國章提名 譚耀宗：無完整選委名單
鄧炳強：疫情影響 23條立法建議延至6月交
鄧炳強：疫情影響 23條立法建議延至6月交
記協下周開大會商改解散門檻
記協下周開大會商改解散門檻
涉中大遊行煽動兩人提堂 一獲保釋須刪社交媒體App
涉中大遊行煽動兩人提堂 一獲保釋須刪社交媒體App
大灣區GBA時政一周：廣交會網上開 拓RCEP商機
大灣區GBA時政一周：廣交會網上開 拓RCEP商機
大灣區GBA時政一周：灣區機場去年貨運增客運減
大灣區GBA時政一周：灣區機場去年貨運增客運減
灣區手記：「周圍有大車」 ／文：尚東美
灣區手記：「周圍有大車」 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】商標官司判辭 4年半方出爐 業界稱一般聆訊後幾個月已有
【Emily】商標官司判辭 4年半方出爐 業界稱一般聆訊後幾個月已有
【Emily】反駁田二少稱未見政綱難提名 李梓敬：一向先攞提名後發政綱
【Emily】反駁田二少稱未見政綱難提名 李梓敬：一向先攞提名後發政綱
【Emily】流亡美國 前學民成員獲政治庇護
【Emily】流亡美國 前學民成員獲政治庇護
【Emily】立會議辦「搞相展」 陳學鋒：添生氣
【Emily】立會議辦「搞相展」 陳學鋒：添生氣
【Emily】新世界捐贈配對平台 推出一月籌逾4000萬
【Emily】新世界捐贈配對平台 推出一月籌逾4000萬