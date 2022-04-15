險漏交李國章提名 譚耀宗：無完整選委名單

選舉事務處昨出稿澄清，沒有參與及不知悉李國章交表討論，李國章本人亦無向處方作查詢或查證。選舉處發言人稱，已按法例要求更新及公告選委登記冊，強調「有關選舉事務處犯錯的指摘與事實不符」。

警員佐級案裁決限指定人士「查冊」

目前傳媒、政黨或候選人（獲有效提名的候選人）目前只能申請透過查閱選委會選民登記冊核對，且不能以任何形式抄錄（見表），公眾則不能查閱，只能自行整合公開資料。本報記者昨向選舉處查詢，為何不能在遮蓋選委地址等個人資料下，披露選委的完整名單，選舉處回覆說，根據上訴庭前年在警察員佐級協會一案裁決，只有指定人士才可在辦公時間內查閱選委會正式委員登記冊。

選舉處未曾公布完整名單

選舉事務處過去雖無公布選委完整名單，但選委會透過選舉產生大部分委員，撇除當然選委的人大政協及立法會議員，連同自動當選的選委仍會在選舉結果公布。在去年修改選舉制度後，立法會議員、人大政協及機構代表，或可轉到其他界別成為當然選委，他們需自行登記為其中一個界別的選委，加上部分當然選委「跟職位不跟人」，各人登記時間不一，登記確認會刊憲公布。本報查閱去年7月至今年1月6次刊憲，粗略涉及約390名選委的新登記。

李國章曾以港大校委會主席身分成為教育界當然選委，卸任後轉登記為法律界當然選委。李家超前日所遞交的選委提名中無李國章，李國章昨凌晨透過辦公室回覆查詢時稱已提名李家超，一度指選舉事務處告知他不是選委，並要求選舉處糾正及道歉。李國章昨日下午透過辦公室澄清，是李家超競選辦出錯，「以為李教授仍屬教育界委員而找不到他的名字，故未有將提名表格交回選舉事務處，造成誤會」。

李國章：競選辦未知換界別致誤會

部分提名李家超參選特首的表格資料有誤，譚耀宗昨日重新遞交有關資料，提名人數維持786。對於李國章情况，譚承認競選團隊交表前一直沒有整份選委名單，而個別當然選委在所屬機構換屆後有變，團隊難以每日留意憲報公布，處理提名時不夠小心。至於日後是否應公開選委名單，譚指可以之後再檢討。李國章的提名最終獲重新交回。

填錯自己在第一界別、屬第五界別的全國政協張華峰說，自己見到金融界老友「一時高興無留意」而填錯，並說已向譚耀宗溝通，書面向選舉事務處澄清自己以第五界別提名。他相信其提名仍有效。

由於只有一名候選人，1454名選委下月8日只需投支持或不支持票，李家超取得超過750票即告當選特首。

明報記者

（特首選舉）