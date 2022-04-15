去年《幻愛》放映會47人犯聚 11人撤控

周冠威：發告票理據弱

警方：徵詢律政司後撤回

警方回覆查詢時稱，食環署去年8月接舉報，稱有人在旺⻆一商業大廈單位內舉行電影會，涉未領有所需牌照而經營或使用公眾娛樂場所，並於8月27日聯同警方採聯合行動；警方當晚亦接獲相關報案。人員到場調查後，發現該單位內有多人聚集，涉嫌違反限聚令，遂向12男、35女發出定額罰款通知書。警方續稱，徵詢律政司意見後，已於今年4月7日撤回11張告票。

當日到場分享的《幻愛》導演周冠威亦遭票控，但未有繳罰款。他向本報表示，本身已與數名遭票控者聯絡律師打算抗辯，但一直未收到進一步通知及交申述書，至上周四收到撤回告票的信件，估計是有關部門亦認為發出告票的理據弱，「唔想搞大件事」。他表示，當日只是在私人地方播放電影，惟食環署人員以「放蛇」形式混入會場，指會場不算私人聚會，其後再由警方發限聚告票，事件令其他有意辦放映會團體亦有憂慮，有多於一個放映會取消，批評「放蛇」做法散播恐懼。

舉辦該次活動的朱江瑋表示，3月底起得知有參加者獲撤銷告票，據他所知不止11人，部分人即使較早前已繳交罰款，亦已獲退回5000元的支票。他認為，主動撤銷告票反映警方及食環行動站不住腳，「如果唔係，2月都唔使修例禁跨家庭聚會」。不過，他質疑，47名遭票控者中只有部分人獲撤告票並不合理，「在場嘅人你全部抄晒（發告票），點解淨係撤部分？嗰度唔係平行時空喎」，他認為即使上庭，法官對此亦會有疑問。

主辦者涉未領牌 食環署：沒檢控

朱江瑋當日未收限聚告票，但被指涉嫌未領有所需牌照而經營或使用公眾娛樂場所，違反《公眾娛樂場所條例》。他表示，自己事後被要求錄取口供，但食環署未有檢控。食環署回覆本報查詢時表示，徵詢律政司意見後，沒有就事件提出檢控。

明報記者 梁敏琪