圍理大 涉油麻地堵路11人不認罪 控方：無直接證據 仍可肯定各人暴動

11名被告年齡介乎18至30歲，共控一項暴動罪，即於2019年11月18日，在窩打老道和咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。

控方稱示威者投擲250汽油彈

控方開案陳辭指出，示威者自2019年11月11日三罷開始進入理大，警方包圍理大一帶，持續至案發日11月18日。當日大量示威者在油尖旺區聚集，「營救」圍困理大的示威者。晚上9時，警方在彌敦道至加士居道一帶，組成防線驅趕示威者，並發射催淚彈，示威者則向窩打老道方向後退與警方對峙，其間以雷射光照射警方、築傘陣堵路，並投擲約250枚汽油彈，致路面起火。

至當晚11時26分，警方從4方向包圍示威者，截停各被告。所有被告身穿深色衣物，多名被告身上搜出鎚、鉗、雷射筆、噴漆等物。其中第7被告、理大學生馬宇亮（案發時24歲，下同），跑離現場時，警員目擊他丟下一枚汽油彈。

警員稱目擊理大生丟下汽油彈

第12被告張賀祺（28歲）受傷，在警方於現場設置的「醫療區」正式被捕，再被送往廣華醫院，其餘被告皆在現場被捕。另有4名警員受傷，包括因路面上的汽油彈殘餘物滑倒致手指受傷，被示威者手持的玻璃樽碎片割傷等，皆送院治理。

【案件編號：DCCC 768/20】

（反修例風暴）