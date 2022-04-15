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悼周梓樂帖文違禁制令 岑敖暉認藐視法庭囚6周

【明報專訊】荃灣區前區議員岑敖暉在facebook（fb）發布文章〈周梓樂被香港警察謀殺身亡，半年〉，涉違反禁止煽動暴力的臨時禁制令。律政司展開控告岑敖暉藐視法庭程序，岑早前承認責任，昨於高院判囚6星期。法官高浩文表示，岑身為意見領袖，不應容許自己的言論縱容暴力升溫。律政司索取逾29萬元訟費，法官考慮到岑的經濟狀况，下令他支付2.5萬元。

律政司索29萬訟費 官判2.5萬

岑敖暉（28歲）現時因「初選案」還押。判辭指，岑於前年5月8日以個人fb帳戶發布涉案文章，網媒「獨立媒體」翌日轉載刊登。同月20日，律政司發信要求移除文章，惟岑沒有即時遵從，直至去年8月才刪文。

律政司一方表示，岑敖暉身為前區議員，理應知悉涉案禁制令，刻意犯法須即時判監。岑敖暉一方呈上誓章，岑稱無意挑戰法庭權威，他已明白涉案文章帶來的損害，「希望與任何可能鼓吹暴力的言論劃清界線」。此外，多名荃灣居民撰寫讚許信，感激岑為街坊蒐購抗疫物資。

法官高浩文判刑指出，岑敖暉的文章明顯煽動對警方的仇恨，並鼓勵使用暴力、槍械及炸彈，對警員構成的威脅直接和具體。雖然岑隔了一段時間才移除帖文，沒有及時意識錯誤，但法庭接納他現時有歉意；從呈堂信件可見，他積極努力地服務社區，並非為了一己名聲。

法官提到，律政司批評岑敖暉相隔數月才承認責任，但律政司長身為大型法律部門的主管，在本案明顯涉及藐視法庭之下，仍花費一年多時間展開訴訟，法官形容律政司的說法「有些不公平」。對於律政司指控岑濫用公職身分發文，法官不接受此說法，但認為岑敖暉案發時任職區議員，或被視為社會榜樣，應該留意自己一舉一動帶來的後果。

警方網絡安全及科技罪案調查科總督察曾軒霆表示，本案為第二宗違反煽暴禁制令的案件，反映有關控罪性質嚴重，市民不應漠視發布非法言論的法律責任。

【案件編號：HCMP1158/21】

（反修例風暴）

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