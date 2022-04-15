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6．12傷眼 前教師3年後控集結 控方反對不果 准10萬元保釋

【明報專訊】2019年6月12日金鐘衝突中右眼受傷、視力剩餘2.5%的拔萃女書院前通識科教師楊子俊，事隔3年後被控以兩項參與非法集結罪，昨於東區裁判法院首次提堂。辯方申請暫緩答辯，以待索取文件及提供法律意見。主任裁判官嚴舜儀下令案件押後至7月21日答辯，預料當日審前覆核，另安排10月5至12日為本案審期。楊子俊獲准以10萬元保釋外出候訊。

被告楊子俊（31歲），報稱商人。控罪指稱，楊於2019年6月12日在金鐘夏愨道和添華道交界政府總部外；以及在夏愨道、添華道及紅棉路交界，中國解放軍駐港部隊大廈外，連同其他不知名者參與非法集結。控方一度反對被告保釋，主任裁判官嚴舜儀聽取控辯雙方陳辭後准被告以10萬元保釋，不得離港，並須每星期到警署報到3次。

翻查資料，《逃犯條例》修訂草案原定於2019年6月12日早上在立法會恢復二讀，大批市民凌晨前後起於金鐘立法會大樓外留守至天亮，及後爆發警民衝突。有示威者湧到金鐘堵路、投擲燃燒物等，警方提升武力驅散。警察當日曾定性事件為「暴動」。

被告楊子俊原為通識科教師，他在6．12後不獲任教的拔萃女書院續約，提出請辭。楊子俊亦為出版社山道文化負責人，2020年出版《逆權教師》，記錄8年教書生涯，以及6．12受傷後經歷。另外，他曾於2020年向警方提出申索，要求賠償。

楊：昨早被捕毋須錄口供 即日提堂

楊子俊昨晚在facebook稱，7名警員昨早近6時抵達住所，指他涉違兩項非法集結罪及搜屋。楊其後被捕及帶返警署，在律師陪同下毋須錄取口供，案件即日提堂。楊又提到，事發當日曾因暴動罪被捕，其後「踢保」，直至昨日再度被捕。

【案件編號：ESCC 564/22】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕東區裁判法院 駐港總部 政府總部 612衝突 參與非法集結罪 楊子俊 反修例事件

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