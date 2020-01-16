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與學生性交班主任囚2年3月 事主患PTSD萌死念 官斥趁妻離家非禮 預謀犯案加罪責

【明報專訊】一名已婚男教師涉屢於自己住所非禮中五女學生，要求對方替他手淫及想要她的初夜，兩人發生性行為；經審訊後，教師被裁定6項非禮罪及一項與16歲以下女童性交罪名成立，昨在區院被判監2年3個月。法官游德康批評被告看準在家工作的妻子外出時，相約女學生到家中非禮，處心積慮並有預謀犯案，屬加重罪責的因素。他利用其身分及地位，違反誠信，而事主患嚴重創傷後遺症（PTSD）及抑鬱症，萌輕生念頭。

被告L.H.M.（現年35歲）為事主X的班主任和中文教師，被控前年6月20日至9月，6次在住所非禮15歲的女童X，及於同年10月12日與X性交。

心理報告指控制性欲有不足

心理報告指出，被告無戀童癖，重犯可能不高，惟他控制性慾和親密關係有所不足，需接受輔導。

創傷報告顯示，X事後患上創傷後遺症及抑鬱症，審訊後重現自殺念頭，無法準備文憑試；本案粉碎X對男性信任，她擔心身分遭揭露，其家人承受痛苦。心理報告指出，X自責沒保護自己，遭侵犯後感污穢，認為自己一文不值，病情處於高水平。

求情稱愧疚沒做好教師

辯方求情時稱，被告對X深感愧疚，承認沒好好做教師，還押後致家庭經濟拮据。游官引述求情稱，被告離職後做地盤管工，他自知用情不專，令X和家人困擾，但被告妻子不離不棄，夫妻感情更勝一籌，她原諒被告，並認定對方為生命不可或缺的終身伴侶。

「妻原諒 感情更勝一籌」

游官表示，被告比X年長約20年，利用其身分，以及X和校方的信任和學生發展曖昧關係，有預謀地重複犯案，非一時衝動，判處被告監禁2年3個月。

【案件編號：DCCC 406/21】

相關字詞﹕區域法院 非禮學生 與16歲以下女童非法性交 教師

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