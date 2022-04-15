村民稱疑犯「多仇口」 曾「霸地」擴營地

死者霍倩儀，38歲；被捕男子鄧龍輝，52歲。一名不願具名的男村民表示，事發時間未聽聞爭執聲，但女死者及疑犯貌合神離，認為背後有金錢糾紛。他稱鄧男本與妻育有一女，並持有其他物業，與妻分開後與從事地產經紀的霍女交往，「之後（佢哋）喺熟客身上cap水」，「呃人哋攞咗呢個山頭做營地」。

該村民形容，鄧男經常「周圍蝦蝦霸霸」、「好多仇口」，又稱自己曾因土地利益被對方騷擾：「佢想霸地，一定係搵呢樣嗰樣嚟篤」，結果鄧男將營地範圍「愈霸愈多」。他續稱，鄧男欲經營更大面積營地，但因資金及人手不足，曾招攬村民加入「出錢出力」，卻未有表明如何分帳。惟該村民未有進一步透露詳情。

村民：死者生前疑被打 曾稱怕被殺

梅子林村長吳先生及其妻表示，霍與鄧非梅子林村原居民，有地主約6年前買下該地，鄧男3、4年前入住，去年起經營營地。吳太透露，霍女尚算有禮，見面亦有打招呼，惟今年農曆新年後已鮮有露面。吳太曾問對方為何甚少回家，豈料對方回應：「容乜易畀阿龍殺咗我」。當時吳太不以為意，反問「唔會呀嘛」，霍女就回應「會呀」。吳太之後曾見霍女眼部紅腫，疑被打，對方迴避僅稱皮膚敏感。

至近期，吳太接到鄧男電話，稱霍女已認識另一「麻甩佬」，「佢（霍女）講咩你都唔好聽」。吳氏夫婦稱，不時聽到鄧男以粗言穢語指摘別人，又曾目睹對方於屋內吸入手背白色粉末。吳太曾問鄧男「衰仔又吸嘢呀？」對方直認不諱，回應「阿嫂你點知㗎？」