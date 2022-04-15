港聞

港聞二

村民稱疑犯「多仇口」 曾「霸地」擴營地

【明報專訊】在馬鞍山梅子林村經營收費營地Plumcamp的中年男子，昨涉嫌謀殺同居女友被捕。有村民聲稱，被捕男子經常「周圍蝦蝦霸霸」、「好多仇口」，又曾「霸地」擴建營地。另有村民透露女死者生前曾稱害怕被男友殺害。

死者霍倩儀，38歲；被捕男子鄧龍輝，52歲。一名不願具名的男村民表示，事發時間未聽聞爭執聲，但女死者及疑犯貌合神離，認為背後有金錢糾紛。他稱鄧男本與妻育有一女，並持有其他物業，與妻分開後與從事地產經紀的霍女交往，「之後（佢哋）喺熟客身上cap水」，「呃人哋攞咗呢個山頭做營地」。

該村民形容，鄧男經常「周圍蝦蝦霸霸」、「好多仇口」，又稱自己曾因土地利益被對方騷擾：「佢想霸地，一定係搵呢樣嗰樣嚟篤」，結果鄧男將營地範圍「愈霸愈多」。他續稱，鄧男欲經營更大面積營地，但因資金及人手不足，曾招攬村民加入「出錢出力」，卻未有表明如何分帳。惟該村民未有進一步透露詳情。

村民：死者生前疑被打 曾稱怕被殺

梅子林村長吳先生及其妻表示，霍與鄧非梅子林村原居民，有地主約6年前買下該地，鄧男3、4年前入住，去年起經營營地。吳太透露，霍女尚算有禮，見面亦有打招呼，惟今年農曆新年後已鮮有露面。吳太曾問對方為何甚少回家，豈料對方回應：「容乜易畀阿龍殺咗我」。當時吳太不以為意，反問「唔會呀嘛」，霍女就回應「會呀」。吳太之後曾見霍女眼部紅腫，疑被打，對方迴避僅稱皮膚敏感。

至近期，吳太接到鄧男電話，稱霍女已認識另一「麻甩佬」，「佢（霍女）講咩你都唔好聽」。吳氏夫婦稱，不時聽到鄧男以粗言穢語指摘別人，又曾目睹對方於屋內吸入手背白色粉末。吳太曾問鄧男「衰仔又吸嘢呀？」對方直認不諱，回應「阿嫂你點知㗎？」

相關字詞﹕謀殺

上 / 下一篇新聞

監管眾籌研立法 禁「危國安活動」募資 初步構思平台領牌登記籌款者 許正宇：斷逃海外者資金
監管眾籌研立法 禁「危國安活動」募資 初步構思平台領牌登記籌款者 許正宇：斷逃海外者資金
認同須保障投資者 科技界憂礙創科發展
認同須保障投資者 科技界憂礙創科發展
議員：資金可避洗錢監管 立法補空白
議員：資金可避洗錢監管 立法補空白
膠袋徵費擬增至1或2元 倡禁派即棄膠製品
膠袋徵費擬增至1或2元 倡禁派即棄膠製品
擬准H按購資助房屋 房會暫定11月初推行
擬准H按購資助房屋 房會暫定11月初推行
政務司長懸空 劉兆佳：免擾下屆組班 林鄭認罕見 稱對政府工作影響小
政務司長懸空 劉兆佳：免擾下屆組班 林鄭認罕見 稱對政府工作影響小
營運梅子林營地 男子疑吸毒後殺女友
營運梅子林營地 男子疑吸毒後殺女友
涉虛假文書 跛榮律師上訴終院脫罪
涉虛假文書 跛榮律師上訴終院脫罪
與學生性交班主任囚2年3月 事主患PTSD萌死念 官斥趁妻離家非禮 預謀犯案加罪責
與學生性交班主任囚2年3月 事主患PTSD萌死念 官斥趁妻離家非禮 預謀犯案加罪責
6．12傷眼 前教師3年後控集結 控方反對不果 准10萬元保釋
6．12傷眼 前教師3年後控集結 控方反對不果 准10萬元保釋
反《國歌法》三罷 設計師藏喉釘、汽油囚26月
反《國歌法》三罷 設計師藏喉釘、汽油囚26月
悼周梓樂帖文違禁制令 岑敖暉認藐視法庭囚6周
悼周梓樂帖文違禁制令 岑敖暉認藐視法庭囚6周
圍理大 涉油麻地堵路11人不認罪 控方：無直接證據 仍可肯定各人暴動
圍理大 涉油麻地堵路11人不認罪 控方：無直接證據 仍可肯定各人暴動
槍匪劫彌敦道建行1.4萬元 警拘七旬華僑
槍匪劫彌敦道建行1.4萬元 警拘七旬華僑
去年《幻愛》放映會47人犯聚 11人撤控
去年《幻愛》放映會47人犯聚 11人撤控
查毒案涉揑造搜屋紀錄 4警控失當
查毒案涉揑造搜屋紀錄 4警控失當
險漏交李國章提名 譚耀宗：無完整選委名單
險漏交李國章提名 譚耀宗：無完整選委名單
兩子與選委共事 李家超：不涉利益衝突
兩子與選委共事 李家超：不涉利益衝突
鄧炳強：疫情影響 23條立法建議延至6月交
鄧炳強：疫情影響 23條立法建議延至6月交
記協下周開大會商改解散門檻
記協下周開大會商改解散門檻
涉中大遊行煽動兩人提堂 一獲保釋須刪社交媒體App
涉中大遊行煽動兩人提堂 一獲保釋須刪社交媒體App
大灣區GBA時政一周：廣交會網上開 拓RCEP商機
大灣區GBA時政一周：廣交會網上開 拓RCEP商機
大灣區GBA時政一周：灣區機場去年貨運增客運減
大灣區GBA時政一周：灣區機場去年貨運增客運減
灣區手記：「周圍有大車」 ／文：尚東美
灣區手記：「周圍有大車」 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】商標官司判辭 4年半方出爐 業界稱一般聆訊後幾個月已有
【Emily】商標官司判辭 4年半方出爐 業界稱一般聆訊後幾個月已有
【Emily】反駁田二少稱未見政綱難提名 李梓敬：一向先攞提名後發政綱
【Emily】反駁田二少稱未見政綱難提名 李梓敬：一向先攞提名後發政綱
【Emily】流亡美國 前學民成員獲政治庇護
【Emily】流亡美國 前學民成員獲政治庇護
【Emily】立會議辦「搞相展」 陳學鋒：添生氣
【Emily】立會議辦「搞相展」 陳學鋒：添生氣
【Emily】新世界捐贈配對平台 推出一月籌逾4000萬
【Emily】新世界捐贈配對平台 推出一月籌逾4000萬