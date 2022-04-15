營運梅子林營地 男子疑吸毒後殺女友

數年前同居 曾有糾紛報警

死者霍倩儀，38歲，為地產經紀，據悉頭、膊頭、膝及身上均有傷口，包括多處瘀傷，有被拖行及跪地迹象，沒有骨折，頸上亦沒有被勒痕迹，沒有被性侵痕迹，亦未見刀傷，不排除頭部被硬物擊打或撞擊地面，推斷死亡時間約清晨4時；被捕男子鄧龍輝，52歲，有暴力及毒品案底，有黑社會背景。二人數年前認識並同居，惟感情不佳離離合合，2017年曾因糾紛報警，事主不時搬離，後又返回。

疑兇報警自首 死者赤裸多處瘀傷

女子近日再次搬回與男子同居，昨清晨6時許，警方接獲鄧男報案，稱於馬鞍山梅子林住所謀殺同居女友，警方到場發現一名女子赤裸倒卧一村屋門外簷篷下，救護員到場搶救，當場證實女事主不治。警方以謀殺罪拘捕鄧男，黑布蒙頭帶走調查，警員於現場檢獲小量大麻及冰毒，以及冰毒吸食工具。探員下午到場帶走數袋證物，鑑證科人員在疑犯屋外的私家車掃模；現場所見，車上行車證顯示牌照今年1月5日過期，前日曾被抄牌。

沙田警區刑事調查隊總督察史廣鴻表示，女死者身上有多處傷痕，現場未檢獲兇器，死因有待鑑定，並推斷於近清晨時間死亡。警方相信疑犯吸食毒品後與事主發生糾紛並施襲，新界南總區重案組接手調查案件，任何人如目擊案件或有資料提供，可致電3661 2759或3661 2721與沙田警區重案組第二隊人員聯絡。

疑兇承諾打本搞生意

事主近日回村追數

死者家人其後到場了解，有家人透露「叫咗佢（死者）唔好返嚟，成日畀佢打」、「叫咗佢唔好咁心雄，搞咁多瓣㗎啦」。據悉，疑犯及死者並非梅子林村原居民，住所由疑犯向其地主友人租用，與死者一同在梅子林經營收費營地「Plumcamp」，又在營地搞樂隊表演及農村茶果班等。據了解，疑犯曾答應出錢給死者搞地產生意，惟未有兌現，死者多次追討無果，曾為此搬離村屋，近日又返回追討。

事主曾稱營地無不妥 斥遭無理打壓

馬鞍山梅子林被政府列為12個「須優先加強保育地點」，去年被環保團體揭發有人經營收費露營營地。地政總署去年回覆本報查詢稱，發現有關地段有未經批准構築物，會採取執行契約條款行動。死者霍倩儀去年回應本報時曾表示經營營地無不妥，因可「活化」荒廢農地，又反問「為何要申請」，批評政府與環團無理打壓。