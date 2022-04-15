港聞

港聞二

政務司長懸空 劉兆佳：免擾下屆組班 林鄭認罕見 稱對政府工作影響小

【明報專訊】李家超本月6日辭職參選特首，政務司長一職懸空，特首林鄭月娥上周稱已將任命和免職安排一併呈交中央考慮，至昨日（14日）宣布，獲中央政府通知，由於現屆政府只餘下不足3個月任期，故不再任命政務司長，她在徵詢中央意見後亦決定不作署任安排。林太承認司長出缺情况罕見，但有信心對政府工作沒太大影響。

李家超未回應是否方便組班

全國港澳研究會副會長劉兆佳不揣測中央是否拒絕林太建議的人選，認為現時接任人選或被視為下屆政務司長，中央為免引起政治猜測和對下任特首組班造成困擾，決定將政務司長懸空。李家超表示，相信中央與特區政府已考慮政府運作的實際情况，相關權力運用等可以處理，認為外界可以放心，但未回應此安排是否方便他組班。

蔡子強：或中央不接受林鄭提名人選

林鄭月娥昨重申，早前已就政務司長出缺後的安排交給中央考慮，包括通過她提名、由中央任命，或按一般司局長放假的署任安排。中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，林太的回應予人感覺她建議的接任人選不被中央接受，「如果不是，她第一日就可以講沒提名上去，或提議不需政務司長，但她不是這樣說，一直在等北京回覆」。蔡子強說，距離政府換屆僅兩個多月，中央希望為李家超的班子佈局留彈性，不想預先決定下任政務司長人選，亦可能是林太提名人選並非中央心目中的下任政務司長。

劉兆佳則強調，此刻接任人選須同時獲中央、林太和新特首接納。他稱官員一般只署任數天，惟今次為期逾兩個月，若按慣例由最資深官員署任，須考慮該人能否與特首合作，否則另外找人署任會引起政治猜測。現時最資深問責官員為環境局長黃錦星。

2017年1月，因應林鄭月娥辭任政務司長參選特首，張建宗由時任特首梁振英提名，並獲國務院任命為政務司長。林鄭當選後，張建宗亦獲委任為政務司長。

林鄭：中央或考慮我曾任政務司長

林鄭月娥昨稱，中央或考慮到她曾任政務司長，能兼顧有關工作，尤其是疫情，「我想這兩年幾，大家見到的都是我」。她說政務司長法定功能不多，她已援引《釋義及通則條例》指派另一主要官員行使《預防及控制疾病條例》下的轄免權；司長每星期與立法會內會正副主席的例行會面，則改由特首辦主任陳國基負責等。

對於會否影響政府運作，內會主席李慧琼認為從整體運作而言，問責官員「齊班」當然較好，但相信政府已考慮各方面因素，陳國基過去亦負責與立法會溝通。

劉兆佳認為現屆政府是「看守政府」，工作不多，政務司長懸空影響不大，目前重要事務只有疫情，而林太親力親為領軍抗疫，與內地對接工作亦可交由政制及內地事務局長負責。蔡子強亦說，政務司長法定權力不多，餘下任期不長，加上社會聚焦特首選舉，相信司長出缺不影響外界觀感。

陳茂波接任資格審查委員會主席

政府昨刊憲，委任財政司長陳茂波接替李家超擔任候選人資格審查委員會主席，並委任教育局長楊潤雄為官守成員。

明報記者

相關字詞﹕特首選舉2022 林鄭月娥 政務司長

上 / 下一篇新聞

監管眾籌研立法 禁「危國安活動」募資 初步構思平台領牌登記籌款者 許正宇：斷逃海外者資金
監管眾籌研立法 禁「危國安活動」募資 初步構思平台領牌登記籌款者 許正宇：斷逃海外者資金
認同須保障投資者 科技界憂礙創科發展
認同須保障投資者 科技界憂礙創科發展
議員：資金可避洗錢監管 立法補空白
議員：資金可避洗錢監管 立法補空白
膠袋徵費擬增至1或2元 倡禁派即棄膠製品
膠袋徵費擬增至1或2元 倡禁派即棄膠製品
擬准H按購資助房屋 房會暫定11月初推行
擬准H按購資助房屋 房會暫定11月初推行
營運梅子林營地 男子疑吸毒後殺女友
營運梅子林營地 男子疑吸毒後殺女友
村民稱疑犯「多仇口」 曾「霸地」擴營地
村民稱疑犯「多仇口」 曾「霸地」擴營地
涉虛假文書 跛榮律師上訴終院脫罪
涉虛假文書 跛榮律師上訴終院脫罪
與學生性交班主任囚2年3月 事主患PTSD萌死念 官斥趁妻離家非禮 預謀犯案加罪責
與學生性交班主任囚2年3月 事主患PTSD萌死念 官斥趁妻離家非禮 預謀犯案加罪責
6．12傷眼 前教師3年後控集結 控方反對不果 准10萬元保釋
6．12傷眼 前教師3年後控集結 控方反對不果 准10萬元保釋
反《國歌法》三罷 設計師藏喉釘、汽油囚26月
反《國歌法》三罷 設計師藏喉釘、汽油囚26月
悼周梓樂帖文違禁制令 岑敖暉認藐視法庭囚6周
悼周梓樂帖文違禁制令 岑敖暉認藐視法庭囚6周
圍理大 涉油麻地堵路11人不認罪 控方：無直接證據 仍可肯定各人暴動
圍理大 涉油麻地堵路11人不認罪 控方：無直接證據 仍可肯定各人暴動
槍匪劫彌敦道建行1.4萬元 警拘七旬華僑
槍匪劫彌敦道建行1.4萬元 警拘七旬華僑
去年《幻愛》放映會47人犯聚 11人撤控
去年《幻愛》放映會47人犯聚 11人撤控
查毒案涉揑造搜屋紀錄 4警控失當
查毒案涉揑造搜屋紀錄 4警控失當
險漏交李國章提名 譚耀宗：無完整選委名單
險漏交李國章提名 譚耀宗：無完整選委名單
兩子與選委共事 李家超：不涉利益衝突
兩子與選委共事 李家超：不涉利益衝突
鄧炳強：疫情影響 23條立法建議延至6月交
鄧炳強：疫情影響 23條立法建議延至6月交
記協下周開大會商改解散門檻
記協下周開大會商改解散門檻
涉中大遊行煽動兩人提堂 一獲保釋須刪社交媒體App
涉中大遊行煽動兩人提堂 一獲保釋須刪社交媒體App
大灣區GBA時政一周：廣交會網上開 拓RCEP商機
大灣區GBA時政一周：廣交會網上開 拓RCEP商機
大灣區GBA時政一周：灣區機場去年貨運增客運減
大灣區GBA時政一周：灣區機場去年貨運增客運減
灣區手記：「周圍有大車」 ／文：尚東美
灣區手記：「周圍有大車」 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】商標官司判辭 4年半方出爐 業界稱一般聆訊後幾個月已有
【Emily】商標官司判辭 4年半方出爐 業界稱一般聆訊後幾個月已有
【Emily】反駁田二少稱未見政綱難提名 李梓敬：一向先攞提名後發政綱
【Emily】反駁田二少稱未見政綱難提名 李梓敬：一向先攞提名後發政綱
【Emily】流亡美國 前學民成員獲政治庇護
【Emily】流亡美國 前學民成員獲政治庇護
【Emily】立會議辦「搞相展」 陳學鋒：添生氣
【Emily】立會議辦「搞相展」 陳學鋒：添生氣
【Emily】新世界捐贈配對平台 推出一月籌逾4000萬
【Emily】新世界捐贈配對平台 推出一月籌逾4000萬