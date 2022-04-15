政務司長懸空 劉兆佳：免擾下屆組班 林鄭認罕見 稱對政府工作影響小

李家超未回應是否方便組班

全國港澳研究會副會長劉兆佳不揣測中央是否拒絕林太建議的人選，認為現時接任人選或被視為下屆政務司長，中央為免引起政治猜測和對下任特首組班造成困擾，決定將政務司長懸空。李家超表示，相信中央與特區政府已考慮政府運作的實際情况，相關權力運用等可以處理，認為外界可以放心，但未回應此安排是否方便他組班。

蔡子強：或中央不接受林鄭提名人選

林鄭月娥昨重申，早前已就政務司長出缺後的安排交給中央考慮，包括通過她提名、由中央任命，或按一般司局長放假的署任安排。中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，林太的回應予人感覺她建議的接任人選不被中央接受，「如果不是，她第一日就可以講沒提名上去，或提議不需政務司長，但她不是這樣說，一直在等北京回覆」。蔡子強說，距離政府換屆僅兩個多月，中央希望為李家超的班子佈局留彈性，不想預先決定下任政務司長人選，亦可能是林太提名人選並非中央心目中的下任政務司長。

劉兆佳則強調，此刻接任人選須同時獲中央、林太和新特首接納。他稱官員一般只署任數天，惟今次為期逾兩個月，若按慣例由最資深官員署任，須考慮該人能否與特首合作，否則另外找人署任會引起政治猜測。現時最資深問責官員為環境局長黃錦星。

2017年1月，因應林鄭月娥辭任政務司長參選特首，張建宗由時任特首梁振英提名，並獲國務院任命為政務司長。林鄭當選後，張建宗亦獲委任為政務司長。

林鄭：中央或考慮我曾任政務司長

林鄭月娥昨稱，中央或考慮到她曾任政務司長，能兼顧有關工作，尤其是疫情，「我想這兩年幾，大家見到的都是我」。她說政務司長法定功能不多，她已援引《釋義及通則條例》指派另一主要官員行使《預防及控制疾病條例》下的轄免權；司長每星期與立法會內會正副主席的例行會面，則改由特首辦主任陳國基負責等。

對於會否影響政府運作，內會主席李慧琼認為從整體運作而言，問責官員「齊班」當然較好，但相信政府已考慮各方面因素，陳國基過去亦負責與立法會溝通。

劉兆佳認為現屆政府是「看守政府」，工作不多，政務司長懸空影響不大，目前重要事務只有疫情，而林太親力親為領軍抗疫，與內地對接工作亦可交由政制及內地事務局長負責。蔡子強亦說，政務司長法定權力不多，餘下任期不長，加上社會聚焦特首選舉，相信司長出缺不影響外界觀感。

陳茂波接任資格審查委員會主席

政府昨刊憲，委任財政司長陳茂波接替李家超擔任候選人資格審查委員會主席，並委任教育局長楊潤雄為官守成員。

明報記者