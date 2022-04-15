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港聞一

擬准H按購資助房屋 房會暫定11月初推行

【明報專訊】現時購買房委會資助出售的單位不可申請銀行同業拆息按揭（H按），買家只可以選用最優惠貸款利率按揭（P按）。消息指，房委會建議容許「參與財務機構（即銀行及認可財務機構）」除了現行的P按外，亦可以向資助出售單位的買家提供H按，涵蓋現有按揭人、現有業主和一手、二手市場計劃的新買家；若參與財務機構（下稱機構）批准現有按揭人由P按轉為H按，雙方須訂立新的法定押記或就法定押記訂立契據修訂書，按揭人事前須申請轉變按揭安排並取得同意。因為考慮機構準備工作時間，房委會暫定於今年11月1日推行，並在本月6日向機構發信，闡述主要執行條款及暫定推行日期。

貸款保證未完按揭約970億

房會料很多人將申轉按

消息表示，房委會估計截至今年3月底，獲房委會貸款保證的未償還按揭貸款總額約970億元，涉及約7.88萬宗按揭，並指目前市况下，房委會預料或有很多現有資助出售單位按揭人，為省利息和按揭還款申請轉為H按。轉H按的現有按揭人，貸款額維持不變；新買家按揭貸款額會視乎最高借款比率而定，預期新修訂不會對房委會貸款保證下的貸款總額造成重大影響。

料修訂不影響房會承擔斷供 稱利息更少

根據房委會與機構簽訂的按揭保證契約，按揭貸款保證期內及指定情况下，房委會承擔資助出售單位按揭人拖欠的還款差額。房委會表示，當H按利率低於P按，如按揭人拖欠還款，房委會須付利息將會較少。

據了解，房委會參考金管局住宅按揭統計，截至今年1月的過去12個月，新批按揭貸款中，以H按作為定價參考的按揭貸款比例平均超過96%，P按佔比則少於2%。

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