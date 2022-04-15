擬准H按購資助房屋 房會暫定11月初推行

貸款保證未完按揭約970億

房會料很多人將申轉按

消息表示，房委會估計截至今年3月底，獲房委會貸款保證的未償還按揭貸款總額約970億元，涉及約7.88萬宗按揭，並指目前市况下，房委會預料或有很多現有資助出售單位按揭人，為省利息和按揭還款申請轉為H按。轉H按的現有按揭人，貸款額維持不變；新買家按揭貸款額會視乎最高借款比率而定，預期新修訂不會對房委會貸款保證下的貸款總額造成重大影響。

料修訂不影響房會承擔斷供 稱利息更少

根據房委會與機構簽訂的按揭保證契約，按揭貸款保證期內及指定情况下，房委會承擔資助出售單位按揭人拖欠的還款差額。房委會表示，當H按利率低於P按，如按揭人拖欠還款，房委會須付利息將會較少。

據了解，房委會參考金管局住宅按揭統計，截至今年1月的過去12個月，新批按揭貸款中，以H按作為定價參考的按揭貸款比例平均超過96%，P按佔比則少於2%。