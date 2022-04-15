膠袋徵費擬增至1或2元 倡禁派即棄膠製品

倡禁售棉花棒派對棒 管網購包裝

委員會去年底舉辦35場公眾活動，收集逾9400份意見收集表及60份書面意見，並以電話訪問逾1000名成年市民對管制即棄塑膠意見。9400份意見收集表中，各有三成認為膠袋徵費應上調至1或2元。綜合收集意見，委員會建議改善現時膠袋徵費計劃，包括提升收費水平至1或2元，認為有助促使消費者改變行為習慣。報告又稱，公眾普遍認為可取消目前對盛載冷凍食品的膠袋豁免，因大多數冰凍或冷凍食品已有密封包裝，膠袋無法防止水滴在冰凍或冷凍食品上凝結。

政府正計劃分階段禁止餐飲業處所向顧客提供即棄膠餐具，委員會建議在零售點禁止銷售即棄塑膠餐具，並就特殊情况提供豁免，認為有助加強管制即棄膠餐具的成效，同時建議禁止銷售塑膠棉花棒、用於派對的充氣打氣棒和氣球棒等即棄塑膠製品。

至於雨傘袋和酒店洗漱梳妝用品等會免費派發的即棄塑膠製品，委員會認為禁止銷售非最有效管制，建議探討禁止免費派發，同時推廣合適替代品，例如雨傘除水器、掛牆式洗頭水等。

報告又提到，社會有強烈聲音要求管制過度包裝，尤其用於零售、物流及網購的即棄塑膠包裝，建議政府考慮要求業界積極減少使用塑膠包裝物料，包括發泡膠，考慮透過行政措施及立法監管。

根據環保署2020年香港固體廢物監察報告，廢塑膠每日棄置量為2312公噸，是棄置量第三高廢物，以膠袋佔比最高，達35%。委員會轄下策略工作小組主席黃煥忠認為，棄置堆填區的塑膠垃圾中，膠袋佔逾三分一，認為問題最迫切，單是提高膠袋徵費至1或2元未必可完全解決問題，期望提出的24項建議可互相幫助。

委員會稱，業界認為推出任何規管措施前有必要引入準備期，惟不應太長。委員會主席林正財稱，期望一至兩年後市况好轉、疫情受控時，有關措施可在約3年間實施。林又稱，若建議獲大眾支持，不擔心政府換屆對推行措施的影響。

環境局：歡迎建議 盡快落實

政府歡迎委員會所有建議，環境局長黃錦星表示，疫情令不少市民生活習慣包括飲食有很大改變，尤其引致即棄塑膠廢物大增，政府將制定工作計劃，盡快落實建議。

環團指自願措施削減廢成效

綠色和平認為，環境局應以立法禁止或規管為方向，不要以自願措施管制，否則減廢成效大打折扣，促當局配合今年「管制即棄膠餐具計劃」展開立法程序，考慮一併2025年禁止零售即棄餐具。綠惜地球稱，不少超市及零售店收銀員在收銀台有濫發平口袋情况，認為須與其他膠袋管制一視同仁，避免業界及消費者混淆。