監管眾籌研立法 禁「危國安活動」募資 初步構思平台領牌登記籌款者 許正宇：斷逃海外者資金

近年不少眾籌牽涉社運，例如支援反修例運動被捕者及傷者、現已停運的612人道支援基金，警方國安處去年表明正就基金涉違國安法或其他法例調查，多名建制派議員曾促請政府加強規管眾籌。

稱缺專門規管法例 重點防範危害國安

許正宇昨在網誌表示，眾籌活動按個別目的及性質，受不同法例規管，但香港缺少專門規管眾籌的法例。他認為，需重點防範及打擊以眾籌募集資金，策劃危害國家安全活動的違法行為，亦有需要制定適當規管制度，杜絕任何人或組織直接或間接以眾籌手段為危害國家安全活動籌集資金，亦須切斷逃亡海外不法分子在香港的眾籌資金鏈。

規管眾籌初步構思方面，許正宇提出3個想法，包括在港營運的眾籌平台須否獲牌照或登記，並對平台上募集資金項目進行盡職審查；資金募集者在眾籌活動前須否登記或獲得許可，並向資金提供者作出清晰、準確及公平披露及匯報；如何建立匯報制度，識別及舉報可疑交易，以防範危害國家安全、洗錢及恐怖分子資金籌集等違法行為風險。

擬建匯報可疑交易制度 冀年內諮詢

許稱，專門制定法例涉及複雜政策及執行考慮，例如涵蓋的活動範圍、是否需設定資金門檻、負責監管及執法的機構等，希望今年諮詢公眾，以開展立法工作。

靠網店籌款 民主黨稱非迴避眾籌法例

傳出入不敷支的民主黨，網店近日開張並售賣布袋及明信片等，該黨籌款委員會主席袁海文說，網店在法律上是較為穩妥做法，而日後也會作不同用途，所以認為網店平台最適合。有民主黨內人士强調，做法並非迴避眾籌法例，因為不少支持者喜歡實體貨品。該黨下半年仍會嘗試賣獎券，但不會排除將來有特別需要時會再眾籌。至於多名成員入獄的社民連，目前仍有公開透過Patreon上載信件等籌款，社民連主席陳寶瑩憂慮，建議除了影響政治團體，也會影響網上眾籌的民間和福利團體，影響面會很大。

湯家驊：洗黑錢罪非用於規管眾籌

資深大律師湯家驊表示，現時法律有漏洞，有必要設獨立法例規管眾籌，例如清晰說明什麼情况下可眾籌、眾籌者須向公眾交代帳目等。他又說，洗黑錢罪針對專業人士，也要證明金錢來源非法，並非用來規管眾籌。

被問是訂立新法例或修改現有法例加以規管、會否承諾仿效英國以最低程度規管衆籌活動，財庫局回覆，對於規管架構細節，包括受規管眾籌活動的適用範圍、適用於不同類型眾籌活動的規管要求、須否另立新法例專門處理眾籌活動，皆是公眾諮詢內容。

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