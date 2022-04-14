【Emily】母疫下冇工開 冇錢交學習費 11歲結他少年橋底賣藝惹熱議

多人到場支持 有人塞錢

Emily噚日見Angus下晝1點半現身，當時已有唔少網民、幾個結他導師話希望支持佢，10多名記者在場；其間有人上前將錢塞畀Angus，但佢冇收。群情洶湧下，出帖者鍾先生幫忙協調，其後將Angus帶走咗。

任教結他逾10年嘅黃先生話，日前見到帖文，認為Angus對古典結他好有興趣，疫情下願意表演同分享音樂，令人好感動，噚日特登去支持，「只是萍水相逢都好，好想幫呢個小朋友；想佢知道好多人支持佢、想畀正能量佢」。黃先生話學古典結他有考級制度，學費唔平，佢亦有唔少學生表示疫下難交學費。

早兩日路過聽到Angus彈結他嘅何女士，形容佢彈得唔錯，「喺條街咁做，唔係個個小朋友都受得到別人嘅眼光。雖然值得幫，但其他小朋友效法就唔好，一來影響學業，仲有安全問題」。

至下晝約3點半鍾先生獨自折返交代事件，話冇諗過出帖後吸引到咁多傳媒採訪，亦代Angus轉達唔受訪住喇，但兩母子感恩有大家關心。佢亦補充，Angus之前由媽媽陪同喺街上賣藝，想表演，順道掙學費。