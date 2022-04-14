港聞

港聞二

【Emily】母疫下冇工開 冇錢交學習費 11歲結他少年橋底賣藝惹熱議

【明報專訊】平日人來人往嘅灣仔鵝頸橋底，充斥「打小人」同埋鬧市嘈雜聲，不過近日就有一個男仔彈住結他喺橋底席地而坐，身旁擺咗張紙寫上「交學費」。有途人影咗相擺上facebook「香港組band區」群組，話少年名叫Angus，今年11歲，因疫下單親媽媽冇工開，所以冇錢交結他學費，帖文一夜間瘋傳。

多人到場支持 有人塞錢

Emily噚日見Angus下晝1點半現身，當時已有唔少網民、幾個結他導師話希望支持佢，10多名記者在場；其間有人上前將錢塞畀Angus，但佢冇收。群情洶湧下，出帖者鍾先生幫忙協調，其後將Angus帶走咗。

任教結他逾10年嘅黃先生話，日前見到帖文，認為Angus對古典結他好有興趣，疫情下願意表演同分享音樂，令人好感動，噚日特登去支持，「只是萍水相逢都好，好想幫呢個小朋友；想佢知道好多人支持佢、想畀正能量佢」。黃先生話學古典結他有考級制度，學費唔平，佢亦有唔少學生表示疫下難交學費。

早兩日路過聽到Angus彈結他嘅何女士，形容佢彈得唔錯，「喺條街咁做，唔係個個小朋友都受得到別人嘅眼光。雖然值得幫，但其他小朋友效法就唔好，一來影響學業，仲有安全問題」。

至下晝約3點半鍾先生獨自折返交代事件，話冇諗過出帖後吸引到咁多傳媒採訪，亦代Angus轉達唔受訪住喇，但兩母子感恩有大家關心。佢亦補充，Angus之前由媽媽陪同喺街上賣藝，想表演，順道掙學費。

上 / 下一篇新聞

3超市上月平均售價較1月升4.2% 同期通脹約0.2% 消委促「與民共渡時艱」
3超市上月平均售價較1月升4.2% 同期通脹約0.2% 消委促「與民共渡時艱」
嘆物價疫下續升 退休者：生活趨難
嘆物價疫下續升 退休者：生活趨難
263宗快測包投訴 有付款一月未獲發貨
263宗快測包投訴 有付款一月未獲發貨
網購騙案去年跌8.4% 醫療手套騙局 港商失1500萬
網購騙案去年跌8.4% 醫療手套騙局 港商失1500萬
林鄭：疫情跌九成 4‧21如期放寬 今交代鬆綁細節 飲食業：下周四起晚市訂位近爆滿
林鄭：疫情跌九成 4‧21如期放寬 今交代鬆綁細節 飲食業：下周四起晚市訂位近爆滿
曾指港動員力不及內地 未正面回應滬強檢混亂
曾指港動員力不及內地 未正面回應滬強檢混亂
連續3日少於1500宗陽性 下周二起免費派長者快測包
連續3日少於1500宗陽性 下周二起免費派長者快測包
臨時失業支援料不重推 創新辦：處所復業員工可求職
臨時失業支援料不重推 創新辦：處所復業員工可求職
醫局流失率升 醫生6.9%護士8.2%
醫局流失率升 醫生6.9%護士8.2%
改制立選 青年投票率跌逾60百分點 18至35歲十個有票九沒投 總投票人數長者佔半
改制立選 青年投票率跌逾60百分點 18至35歲十個有票九沒投 總投票人數長者佔半
「立場案」下月區院再訊 鍾沛權林紹桐續押
「立場案」下月區院再訊 鍾沛權林紹桐續押
黎智英恐嚇《東方》記者維持罪脫 獲批一半訟費
黎智英恐嚇《東方》記者維持罪脫 獲批一半訟費
男子認立選籲投廢票 黃宏發撰求情信
男子認立選籲投廢票 黃宏發撰求情信
美人權報告：疑內地部門在港監察異見者 港促停干涉內政 外交部斥政治謊言
美人權報告：疑內地部門在港監察異見者 港促停干涉內政 外交部斥政治謊言
250在囚者獄中學除激進思維 懲教署稱自願參與 「黑暴事件」後定針對性更生計劃
250在囚者獄中學除激進思維 懲教署稱自願參與 「黑暴事件」後定針對性更生計劃
調查：疫下逾一成市民心理創傷 社會事件影響子女更大
調查：疫下逾一成市民心理創傷 社會事件影響子女更大
鍾健平認組織未經批准集結 囚16個月
鍾健平認組織未經批准集結 囚16個月
天文台無人機墜油麻地起火 消防救熄無人傷
天文台無人機墜油麻地起火 消防救熄無人傷
外展遺失兩劑科興 通報稱上門接種時遇竊
外展遺失兩劑科興 通報稱上門接種時遇竊
前港足卓耀國認襲前女友 官批求情信「想淡化件事」
前港足卓耀國認襲前女友 官批求情信「想淡化件事」
大灣區GBA專題：深圳11校收港生 回港升學無難度
大灣區GBA專題：深圳11校收港生 回港升學無難度
大灣區GBA專題：教學不同壓力一樣 家長宜因材擇校
大灣區GBA專題：教學不同壓力一樣 家長宜因材擇校
認港鐵非禮 港大研究助理囚10日
認港鐵非禮 港大研究助理囚10日
空運發動機藏960萬元可卡因 拘收貨人
空運發動機藏960萬元可卡因 拘收貨人
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】藍調主色 李家超選舉廣告逾百款
【Emily】藍調主色 李家超選舉廣告逾百款
【Emily】律師議員學水務 民協黃虹銘：幫街坊
【Emily】律師議員學水務 民協黃虹銘：幫街坊
【Emily】助重投社會 咖啡店聘長者服務專員
【Emily】助重投社會 咖啡店聘長者服務專員
【Emily】被指赴美深造後「變了樣」 楊健興反駁 斥「屈得就屈」
【Emily】被指赴美深造後「變了樣」 楊健興反駁 斥「屈得就屈」
【Emily】法大選港澳僑民投票 馬克龍大勝對手
【Emily】法大選港澳僑民投票 馬克龍大勝對手